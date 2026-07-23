Desde los municipios

Comenzó en Amancio el registro de trabajadores sociales en la plataforma Soberanía

Redacción Tiempo21 14 visitas
Comenzó en Amancio el registro de trabajadores sociales en la plataforma Soberanía
(Tiempo21 Foto del autor)

Por Giosber Pérez Tamayo

Amancio, LasTunas.- En los Joven Club de Computación y Electrónica del municipio de Amancio comenzó el proceso de registro de los trabajadores sociales en la plataforma Soberanía, una iniciativa que forma parte de la estrategia nacional de transformación digital y fortalecimiento de los servicios electrónicos.

El registro les permitirá a estos profesionales, disponer de una identidad digital segura para acceder a diferentes trámites y servicios en línea, además de mantener actualizada su información personal y laboral. El proceso se desarrolla con el acompañamiento de los especialistas de los Joven Club.

La plataforma Soberanía ofrece servicios de autenticación digital, gestión de datos personales y acceso a sistemas electrónicos de diversas instituciones, lo que facilita la realización de trámites de forma más rápida, organizada y segura, con mayor transparencia y eficiencia.

Las autoridades de esta localidad del sur tunero exhortan a todos los trabajadores sociales a acudir al Joven Club Amancio Uno, ubicado en el centro urbano del municipio para efectuar su registro en el plazo establecido. La incorporación a esta plataforma representa un paso significativo hacia una administración pública más moderna y accesible para todos.

/abl/

Temas: Amancio Las Tunas Plataforma Soberanía

Deja un comentario