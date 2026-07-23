Comenzó en Amancio el registro de trabajadores sociales en la plataforma Soberanía

Por Giosber Pérez Tamayo

Amancio, LasTunas.- En los Joven Club de Computación y Electrónica del municipio de Amancio comenzó el proceso de registro de los trabajadores sociales en la plataforma Soberanía, una iniciativa que forma parte de la estrategia nacional de transformación digital y fortalecimiento de los servicios electrónicos.

El registro les permitirá a estos profesionales, disponer de una identidad digital segura para acceder a diferentes trámites y servicios en línea, además de mantener actualizada su información personal y laboral. El proceso se desarrolla con el acompañamiento de los especialistas de los Joven Club.

La plataforma Soberanía ofrece servicios de autenticación digital, gestión de datos personales y acceso a sistemas electrónicos de diversas instituciones, lo que facilita la realización de trámites de forma más rápida, organizada y segura, con mayor transparencia y eficiencia.

Las autoridades de esta localidad del sur tunero exhortan a todos los trabajadores sociales a acudir al Joven Club Amancio Uno, ubicado en el centro urbano del municipio para efectuar su registro en el plazo establecido. La incorporación a esta plataforma representa un paso significativo hacia una administración pública más moderna y accesible para todos.

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