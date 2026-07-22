Amplían plazo de admisión para el Salón de Artes Plásticas Guernica 2026

Las Tunas.- Una nueva oportunidad se abre para la joven creación visual del país: la filial de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en Las Tunas anunció la extensión del plazo de admisión para participar en el prestigioso Salón de Artes Plásticas Guernica, fijando como nueva fecha límite el próximo 1ro. de agosto.

​La cita, programada para desarrollarse del 20 al 22 de agosto de 2026, convoca a todos los artistas visuales cubanos de hasta 35 años de edad, sean o no miembros de la AHS; con temática totalmente libre, el salón acepta obras en todas las manifestaciones de las artes plásticas, permitiendo a cada creador concursar con un máximo de tres piezas.

​El proceso de inscripción se realiza de manera digital enviando una imagen de cada obra con calidad suficiente para su valoración (formato JPG, de hasta 5 MB) a través de WhatsApp al número 54443972.

Las imágenes deben estar acompañadas por una ficha técnica detallada que incluya título, técnica, dimensiones, fecha de realización, nombre y apellidos del autor, breve síntesis curricular, correo electrónico y teléfono de contacto.

​Un jurado integrado por prestigiosas personalidades de las artes visuales otorgará el Gran Premio del Salón Guernica, consistente en una asignación en metálico, diploma acreditativo y la oportunidad de realizar una exposición personal en la galería del mismo nombre. Asimismo, se entregarán las menciones que el tribunal considere oportunas, acompañadas de varios premios colaterales.

​Esta prórroga busca consolidar el alcance de un espacio que históricamente ha servido como termómetro del arte joven en el territorio.

En ediciones anteriores, el Salón Guernica se ha distinguido por ser una plataforma multidisciplinaria donde confluyen desde la pintura y el dibujo tradicional hasta la fotografía, el grabado y las poéticas conceptuales del arte de instalación, generando debates teóricos imprescindibles sobre los rumbos de la plástica contemporánea en la Isla.

​Además, el evento no se limitará únicamente a la exhibición de las obras concursantes. Como parte de la tradición de la AHS tunera, el programa del salón integrará talleres, intervenciones comunitarias y paneles de discusión que conectarán a los creadores participantes con el público local, ratificando a la Casa del Joven Creador como el epicentro del diálogo estético y la vanguardia artística en la provincia.

​Las obras seleccionadas deberán recepcionarse en la sede de la AHS en Las Tunas, ubicada en la calle Lorenzo Ortiz No. 65, esquina Joaquín Agüero, previo a la inauguración oficial de la muestra, pactada para el 20 de agosto. Para obtener más detalles, los interesados pueden comunicarse a través de los teléfonos 31341357 y 54443972.

/lrc/