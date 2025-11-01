1 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Desde los municipios

Evacuan a pobladores de la provincia Granma en el municipio de Colombia

1 de Nov de 2025
 - Raudel Rodríguez Aguilar
   13

Colombia, Las Tunas.- Más de 400 pobladores de la comunidad granmense de Guamo fueron evacuados en el instituto politécnico Flores Betancourt, del municipio de Colombia, tras el paso del huracán Melissa.

Provenientes de un segundo traslado en tren hasta el municipio de Jobabo, y luego vía ómnibus hasta este territorio, estas personas son acogidas en este centro educativo, que acondicionaron trabajadores de Educación, Salud Pública y otros sectores. Allí tienen las garantías de alojamiento, alimentación y atención médica por el tiempo preciso.

A la llegada de estas personas, para acompañarlas en este difícil momento, estuvieron presentes Marydé Fernández López vicejefa del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Osbel Lorenzo Rodríguez, presidente del Consejo de Defensa Provincial en Las Tunas, y otras autoridades del territorio.

Ante la compleja situación generada por el incremento del nivel de las aguas en la zona del Cauto ha sido necesaria la evacuación de sus pobladores, los cuales desde su llegada a «Colombia» reciben la solidaridad de un pueblo que los abraza como hermanos.

/mga/

Temas: Guamo - huracán Melissa

