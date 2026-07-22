Abierta en Las Tunas nueva convocatoria a la formación de técnicos básicos en Enfermería

Las Tunas.- Ante las necesidades de personal técnico en el sistema sanitario en la provincia, la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas convoca a la formación de técnicos básicos en Enfermería, en la modalidad de curso regular diurno, dirigida a graduados de duodécimo grado cuya edad no supere los 35 años de edad y trabajadores del sector que renuncien a su plaza actual.

El otorgamiento para este curso se definió en su distribución entre las 180 plazas, 60 para el municipio cabecera y 40 para Puerto Padre, mientras el resto de los cupos se entregarán en los restantes municipios con ofertas entre 10 y hasta 15 capacidades según la necesidad de los territorios.

Las inscripciones de los aspirantes se asumirán en los departamentos de Enfermería de cada municipio, y solo podrán formalizar la matrícula quienes aparezcan en las listas de otorgamiento para el curso, cuyo proceso se desarrollará del 18 al 29 de agosto próximos.

Ante esta nueva convocatoria los seleccionados deberán presentar título de bachiller en versión original y copia avalada por el Ministerio de Educación, certificación de notas, cuatro fotos tipo carné, carné de salud y el documento de actualización de la Defensa, y en el caso de los varones deberán presentar el documento de cumplimiento del Servicio Militar Activo o la resolución que acredite su condición.

En esta oportunidad el curso de formación de técnicos básicos en Enfermería se desarrollará en escenarios docentes municipales, sin régimen de beca, a partir de septiembre del año en curso.

Entre los requisitos figuran estar apto física y mentalmente, tener un comportamiento social adecuado a los principios de la ética como futuro trabajador de la Salud, además de mostrar incondicionalidad para una vez egresado brindar sus servicios en cualquier escenario asistencial que requiera el país.

En esta nueva convocatoria no podrán incorporarse aquellos que culminaron el 12 grado este curso académico y obtuvieron una carrera universitaria.

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