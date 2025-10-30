No se reportan afectaciones significativas en Colombia

Colombia, Las Tunas.- En el municipio de Colombia no se reportaron afectaciones significativas tras el paso del huracán Melissa por el oriente cubano.

El evento hidrometeorológico solo dejó constancia de algunas lluvias, las cuales no fueron de gran intensidad, registradas entre la tarde del martes 28 de octubre hasta el miércoles 29, solo 17.8 milímetros en el telecorreo de la ciudad.

Por lo que por esta parte de la geografía tunera, no hubo modificaciones en el llenado del embalse «Las Mercedes», la que se mantiene al 40 por ciento de su capacidad.

Las débiles ráfagas de vientos durante la madrugada del 29, afectaron levemente el follaje de los árboles, con mayor incidencia en plantaciones de plátanos.

La empresa eléctrica reportó afectaciones en el tendido eléctrico en la comunidad de San Rafael, al sur de la cabecera municipal, las cuales se restablecieron con inmediatez.

El nivel de protección de las personas llevo a más de 7 mil ochocientos en todo el territorio con mayores niveles en casas de familiares o vecinos.

En la etapa de la recuperación corresponde en estas jornadas a la higienización de los entornos laborales y comunitarios, y llevar a la normalidad los servicios habituales, y prestos a brindar la solidaridad a granmenses, santiagueros y holguineros.

/lrc/