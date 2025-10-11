Recorre Secretario del Partido en la provincia Feria agrocomercial de Amancio

Por: Giosber Pérez Tamayo. Periodista Radio Maboas.

Amancio, Las Tunas.- La lluvia caída en Amancio durante toda la madrugada, no impidió el desarrollo este sábado 11 de octubre de la tradicional feria agrocomercial, en la céntrica calle A.

En esta ocasión asistió Osbel Lorenzo Rodríguez, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Las Tunas, acompañado de la gobernadora Yelenys Tornet Menendez y las autoridades locales.

Concurrieron bases productivas de Azcuba, la Agricultura, la Alimentaria, unidades de la empresa de comercio y gastronomía, la pesca, trabajadores por cuenta propia, entre otros organismos, ofertando variedad de viandas, pescado, productos cárnicos, así como carbón vegetal.

Ahora se impone continuar accionado para disminuir los precios y que acepten el pago por la vía electrónica, asignatura pendiente hoy en el municipio de Amancio.

/lrc/

