11 de Oct de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Desde los municipios

Recorre Secretario del Partido en la provincia Feria agrocomercial de Amancio

11 de Oct de 2025
 - Redacción Digital Radio Victoria
   3
Portada » Noticias » Desde los municipios » Recorre Secretario del Partido en la provincia Feria agrocomercial de Amancio

Por: Giosber Pérez Tamayo. Periodista Radio Maboas.

Amancio, Las Tunas.- La lluvia caída en Amancio durante toda la madrugada, no impidió el desarrollo este sábado 11 de octubre de la tradicional feria agrocomercial, en la céntrica calle A.

En esta ocasión asistió Osbel Lorenzo Rodríguez, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Las Tunas, acompañado de la gobernadora Yelenys Tornet Menendez y las autoridades locales.

Concurrieron bases productivas de Azcuba, la Agricultura, la Alimentaria, unidades de la empresa de comercio y gastronomía, la pesca, trabajadores por cuenta propia, entre otros organismos, ofertando variedad de viandas, pescado, productos cárnicos, así como carbón vegetal.

Ahora se impone continuar accionado para disminuir los precios y que acepten el pago por la vía electrónica, asignatura pendiente hoy en el municipio de Amancio.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

 

Temas: Amancio - Feria agrocomercial

Últimas noticias

Celebra Las Tunas Jornada de la Cultura Cubana

El centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro y el 95 aniversario del natalicio de Armando Hart Dávalos constituyen las motivaciones principales de la Jornada de la Cultura Cubana, que se celebra en todo el país del 10 al 20 de octubre.

Más leido

Otras Noticias

Recuerdan en Tana primer combate del Che en el llano

Recuerdan en Tana primer combate del Che en el llano

Ernesto Che Guevara al frente de su tropa, la columna número uno Ciro Redondo, se hizo presente otra vez como aquel 9 de septiembre de 1958 cuando se pretendía extender la guerra hacia el centro de la nación.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *