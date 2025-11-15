Los Leñadores caen por tercera vez ante Industriales

Las Tunas.- Los Leones de Industriales volvieron a rugir con fuerza en el estadio Latinoamericano. Este sábado, el conjunto capitalino se impuso por nocaut de 11×1 en ocho entradas frente a los Leñadores de Las Tunas, resultado que les permitió adueñarse del enfrentamiento particular en la Serie Nacional.

Los habaneros acumulan ahora 29 victorias y 17 derrotas, números que los mantienen en la pelea por los puestos de privilegio del campeonato. En tanto, los tuneros tienen 26 éxitos y 18 fracasos y también se ubican en la parte alta de la tabla.

Los verdirrojos abrieron la cuenta en el primer inning gracias a un sencillo impulsor de Yassel Izaguirre, única anotación que permitió el lanzador abridor Remberto Barreto, ganador del choque.

Los Industriales respondieron con fuerza: un doble de Ariel Sánchez y un jonrón de Dayron Miranda con un hombre en base castigaron al abridor Alejandro Meneses en el tercer capítulo. Meneses cayó por cuarta vez en la temporada.

En el quinto, los capitalinos ampliaron con tres más, producto de los batazos de Ángel Alfredo Hechavarría y Yasiel Santoya, que dejaron fuera de combate al relevista Andier Reyes.

En el sexto, séptimo y octavo episodio, los dirigidos por Guillermo Carmona siguieron produciendo y marcaron otras cuatro anotaciones para decretar el fuera de combate.

Este es el segundo nocaout que reciben los tuneros en la temporada y ambos en suelo capitalino.

A la ofensiva los bates tuneros no respondieron. Henry Quintero ligó dos indiscutibles, mientras que con uno se fueron Yuniesky Larduet, Yassel Izaguirre, Yudier Rondón y Norge Torres.

A la defensa, Larduet dejó dos excelentes fildeos en el jardín izquierdo.



