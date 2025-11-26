Los Leñadores mantienen el paso firme en la Serie Nacional

Las Tunas.- En el estadio Julio Antonio Mella, los Leñadores de Las Tunas ratificaron su buen momento al imponerse con marcador de 7×0 frente a los Cazadores de Artemisa, resultado que les permite mantenerse a solo dos juegos de diferencia del primer lugar de la tabla.

La ofensiva tunera se mostró implacable, con Henry Quintero conectando un cuadrangular que encendió las gradas y Yosvani Alarcón brillando al compilar de 4-3, incluyendo un doble y un triple, para encabezar una producción colectiva de 12 imparables.

En el montículo, Yosmel Garcés volvió a demostrar su dominio absoluto al trabajar seis entradas impecables, acreditándose su séptima victoria sin derrotas en la campaña. Para completar la faena, Rodolfo Díaz se encargó del último tercio del encuentro y aseguró su cuarto salvamento.

Con esta actuación, Las Tunas reafirma su condición de aspirante serio al liderato, mostrando equilibrio entre pitcheo y ofensiva, y enviando un claro mensaje de que están listos para pelear por la cima del campeonato.

/lrc/

