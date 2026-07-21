La conmemoración del Día de la Rebeldía Nacional en Las Tunas será una fiesta de pueblo.

La conmemoración del Día de la Rebeldía Nacional en Las Tunas será una fiesta de pueblo.

Las Tunas.- La celebración del aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Cespedes en Bayamo, será una muestra de la resistencia heroica del pueblo ante las adversidades que impone la cruel y despiadada política del gobierno de Los Estados Unidos.

Así se patentizo durante el más reciente chequeo a los preparativos para el desarrollo del acto por la efeméride en la provincia de Las Tunas, que tendrá lugar este 23 de julio en el municipio cabecera.

En la propia locación que acogerá el acto y posteriores actividades centrales por la efeméride, la Plaza de la Revolución Mayor General Vicente García González, tuvo lugar el análisis presidido por Osbel Lorenzo Rodríguez primer secretario del Comité provincial del Partido.

En total se convocaron seis mil trabajadores para integrar varios bloques que juntos escenificaran una gigantesca bandera cubana de frente al podio de la plaza donde tendrá lugar la velada político-cultural, se informó en este chequeo en el que participaron, además de las autoridades políticas y gubernamentales, los directores de todos organismos y empresas, junto a los máximos representantes de las organizaciones políticas y de masas.

La concentración comenzará a partir de las seis y treinta de la mañana y una hora después iniciará el acto, se patentizo en el encuentro de trabajo.

“Hemos convocado a los trabajadores junto a sus familiares y al pueblo de manera general, para luego del acto desarrollar una gigantesca fiesta de pueblo como se hace los Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores”, comentó el máximo dirigente político del territorio quien acotó, que nos sobran razones para colmar la plaza y la principal de ellas es ratificar la decisión de no rendirnos ante la creciente escalada imperial.

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