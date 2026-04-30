Agropecuarios tuneros desfilarán en apoyo a la Revolución

Las Tunas.- Este Primero de Mayo, entre los tuneros que desfilarán por las calles y plazas de las ciudades y los poblados habrá una amplia representación de los trabajadores agropecuarios, forestales y tabacaleros, quienes marcharán en respaldo a la Revolución.

Los diferentes colectivos obreros del sector llegan a esta fecha con los compromisos sindicales cumplidos y con la voluntad de superar muchas limitaciones materiales e incrementar la producción de alimentos, la actividad forestal y el desarrollo tabacalero.

Eso es lo que esperan los residentes en la provincia de Las Tunas y lo que necesita la economía del país, lacerada por el recrudecimiento del bloqueo económico y financiero que ejecuta el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba desde hace varias décadas.

Como resultados concretos en saludo a la fecha, los agropecuarios del territorio tunero contemplan los 14 polos productivos existentes en los ocho municipios, los que superan las cuatro mil hectáreas, aunque solo están en explotación unas dos mil 600.

Hasta le fecha se cumple la siembra de los cultivos rústicos, excepto la malanga, y en esta campaña de primavera se impulsan las plantaciones de frijol, arroz, maíz y otros renglones para satisfacer parte de la canasta familiar normada y sustituir costosas importaciones.

A la celebración del Día Internacional de los Trabajadores también se sumarán los campesinos; muchos de ellos en labores de siembra y cosecha desde los surcos, en las corraletas y potreros con el ganado, en la protección de los bosques y áreas de desarrollo forestal o en la actual campaña tabacalera.

La producción de alimentos y la defensa de la Revolución son dos metas y compromisos que enarbola el sector agropecuario, el cual tiene frente a sí importantes retos, especialmente el rescate de la ganadería y la consolidación de la soberanía alimentaria en comunidades y municipios.

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