La Federación de Mujeres Cubanas, una obra de la Revolución

«Las mujeres constituyen un verdadero ejército al servicio de la Revolución…La mujer es una Revolución dentro de la Revolución … .»

A 65 años de las palabras de Fidel Castro, dedicadas a las mujeres en el acto de constitución de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), el 23 de agosto de 1960, son muchos los logros de este invencible ejército en cada comunidad. Y es que la organización cumple a cabalidad con su misión de desarrollar políticas dirigidas al pleno ejercicio de la igualdad de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

Esta estructura indisoluble, que rinde tributo a sus principales artífices: el líder histórico Fidel Castro y la heroína Vilma Espín Guillois, su fundadora y secretaria, destaca por su labor en la implementación del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, que permite mayor generación de empleos y la incorporación de las féminas a oficios no tradicionales.

«Llegamos a esta significativa fecha en medio de muchos proyectos y a este aniversario le hemos llamado 65 por 95, los 65 de la creación de la organización y 95 por el cumpleaños de nuestra eterna presidenta Vilma Espín», asegura Yudith Acosta García, miembro del Secretariado Provincial que atiende la actividad Ideológica en Las Tunas.

«En el año trascurrido hasta este nuevo aniversario, la FMC en la provincia se ha propuesto fomentar el trabajo en la base, en los bloques y en las delegaciones, así como continuar sumando a las jóvenes y aprovechar la frescura de sus ideas y bríos para impulsar nuevos proyectos.

«En la antesala de este 23 de agosto muchas fueron las actividades realizadas, entre ellas el Acto Central que tuvo por sede al municipio de Manatí, electo vanguardia en la emulación por los buenos resultados. Además se entregó el Sello 65 Aniversario a dirigentes de base, personalidades e instituciones que destacan en el quehacer de la FMC en la provincia», destacó Acosta García.

La dirigente resaltó la necesidad de continuar la batalla contra la violencia de género, y en ese sentido abundó en la participación de las tuneras en los proyectos nacionales que abordan desde la intersectorialidad ese flagelo con gran incidencia en el territorio.

Igualmente, Acosta García se refirió a la importancia de programas como «No Más», auspiciado por la organización no gubernamental (ONG) europea Cospe, que busca el mejor desempeño de las consejerías, creadas para la atender a las víctimas de violencia.

Este 23 de agosto inicia con la felicitación a todas las federadas tuneras, pero sobre todo con el llamado a continuar cultivando el espíritu creador y a trabajar para que la mujer, por sus virtudes y méritos, ocupe el lugar que le corresponde en la sociedad cubana.

/lrc/

