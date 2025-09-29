29 de Sep de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Ratifican en Las Tunas garantías en la formación de la especialidad de Cirugía General

29 de Sep de 2025
 - Yami Montoya
   71
Ratifican en Las Tunas garantías en la formación de la especialidad de Cirugía General

Las Tunas.- La Sociedad Cubana de Cirugía en su quehacer propicia la superación científica e investigativa de sus miembros, y en la provincia de Las Tunas sus profesionales apuestan por la formación de nuevos especialistas y la experticia de los galenos.

Los integrantes del Servicio de Cirugía General, del Hospital Provincial Doctor Ernesto Guevara de la Serna, consolidan desde 1982 la formación de residentes de la especialidad con altos estándares académicos y la adquisición de habilidades y prácticas mediante novedosas técnicas de la actividad quirúrgica, explicó el doctor Alexander Brito Rodríguez, especialista de primer grado en Cirugía General.

El también profesor asistente refirió que en esta oportunidad realizan los exámenes de pase de año, como parte de la promoción de residentes desde la opción de internado vertical, que distingue el sistema educativo de las Ciencias Médicas.

En otro orden destacó que actualmente el servicio es uno de los que registra más personal en formación al contabilizar alrededor de 20 residentes en diferentes años de la especialidad, lo cual resulta garantía a largo plazo para contar con profesionales en los ocho municipios de la provincia.

Ante el quehacer cuentan, además, con un claustro de docentes entre los que figuran experimentados galenos, insignias de la cirugía en Las Tunas, en aporte directo de conocimientos y experiencias con el propósito de fortalecer la formación de las nuevas generaciones de cirujanos y estudiantes, acotó Brito Rodríguez.

Como parte del quehacer constante, el colectivo de la especialidad se alista para celebrar a finales del próximo mes de octubre el XV Congreso Cubano de Cirugía a nivel territorial, un evento que en el país estará dedicado a los profesores Lázaro Yera Abreus y Roberto Millán Sandoval.

/mga/

Temas: Cirugía General - Sociedad Cubana de Cirugía

