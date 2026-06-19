Afianzan en Las Tunas acciones sanitarias contra el mosquito

Las Tunas.- La Semana de acción contra los Mosquitos es un esfuerzo de los países y territorios de las Américas, promovido por la Organización Panamericana de la Salud para concientizar a las comunidades sobre su relación y las enfermedades que se transmiten por el mosquito Aedes Aegypti, como el Dengue y el Chikungunya.

En compromiso con la salud comunitaria, en Las Tunas se desarrolla una jornada de abatización casa por casa, dirigida a los depósitos de agua. El objetivo principal es contribuir a la prevención y reducir los riesgos de enfermedades. Así lo explicó, en declaraciones exclusivas a este medio, la doctora Yumara Acosta García, directora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

«Brigadas de vectores, en coordinación con las autoridades sanitarias, visitan viviendas y realizan vigilancia epidemiológica intradomiciliar, orientación a las familias sobre la importancia de eliminar criaderos de mosquitos, y exhortan a mantener limpios los patios y adoptar medidas de saneamiento ambiental para proteger la salud», añadió la galena.

Prevenir es responsabilidad de todos -agregó Acosta García- ante una cultura y educación ambiental que procure la salud colectiva a partir de las necesidades y desafíos de las comunidades, por ello se impulsan actividades intersectoriales para prevenir la proliferación del vector.

La directiva subrayó que en evaluación del cierre de la Semana 23 la provincia se mantiene sin transmisión de Dengue y en lo que va del año se han detectado mil 729 locales positivos, disminuyendo la focalidad en un 41.1 por ciento en igual período del ciclo anterior.

Respecto al sexto ciclo y la focalidad por Aedes Aegypti detalló que «se cumplen los propósitos del territorio, aunque inciden en el indicador el área de salud Gustavo Aldereguía, del municipio de Las Tunas, y Jobabo, mientras el municipio cabecera y Manatí inciden en las manzanas reiterativas.

«Mientras la vigilancia molecular permitió en lo que va de año enviar al Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí 12 muestras de análisis de Chikungunya, dos de Oropouche y 108 de Dengue, y en este último determinando la circulación del serotipo D4 en la provincia».

En otro orden Acosta García refirió que «en el territorio se refuerzan diversas acciones como parte del plan de medidas para la prevención y enfrentamiento a las arbovirosis, mediante la búsqueda activa de casos sospechosos para el diagnóstico y seguimiento, se realiza el tratamiento focal con contenedores de abate y el tratamiento biológico en las manzanas estratificadas de alto riesgo entomoepidemiológico.

«También se intenciona la revisión de los tanques elevados e inaccesibles, el bloqueo de casos de los sospechosos de arbovirosis en las primeras 24 horas, el saneamiento ambiental en viviendas y manzanas, unido a las acciones de promoción para la salud con énfasis en audiencias a nivel de barrios», concluyó la máxima autoridad epidemiológica del territorio.

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