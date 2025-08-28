Celebra Hospital Provincial Pediátrico de Las Tunas, 65 años en defensa de la salud infanto-juvenil

Las Tunas.- Perteneciente al segundo nivel de atención el Hospital Provincial Pediátrico Mártires de Las Tunas, denota en defensa de la salud infanto-juvenil desde hace 65 años, cuando se inauguró por el que fuera entonces Ministro de Salud Pública de Cuba, José Ramón Machado Ventura.

Con un acto político cultural, presidido por Osbel Lorenzo Rodríguez, primer secretario del Comité Provincial del Partido en el territorio, se reconoció el quehacer del colectivo y se distinguieron a más de una decena de prestigiosos profesionales, así como las alianzas con varios organismos, actores económicos, instituciones sanitarias y la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas.

Entre los agasajados la doctora Alicia Velázquez Pérez, especialista de primer y segundo grado de Pediatría, significó que «su mayor satisfacción es la formación de todos los estudiantes de Medicina y de los pediatras de la provincia, unido al orgullo de mantenerse a los 73 años en este colectivo fundamentalmente en la docencia como profesora consultante».

Al hacer uso de la palabra la doctora María Cristina Cisneros Vázquez, directora de la institución, agradeció el acompañamiento de los trabajadores en las transformaciones del centro y detalló entre los resultados la supervivencia general de un 97.5 por ciento en el servicios de la Terapia Intensiva Pediátrica y el indicador en cero de la mortalidad en el menor de un año durante 23 meses.

Subrayó que «con una dotación de 148 camas y 28 especialidades, el Mártires de Las Tunas abarca la asistencia a más de 108 mil pacientes estimados de la población pediátrica tunera, así como también de territorios aledaños de las provincias de Holguín, Granma y Camagüey, sobresaliendo la atención regionalizada de cirugía de mínimo acceso de la especialidad de Urología».

La directiva agregó que «desde mediados de junio se logró la reparación y funcionamiento de la unidad quirúrgica, con lo cual se dispone de dos salones para las cirugías electivas ascendentes en el período a mil 392 realizadas, de ellas 876 mayores».

En su nuevo aniversario este centro de la salud en Las Tunas apuesta por fortalecer el proceso docente para alcanzar categorías científicas superiores, mantener la vitalidad de la asistencia médica y elevar la preparación de los profesionales a fin de garantizar una atención integral, precisó Cisneros Vázquez.

Un momento especial constituyó la celebración colectiva del aporte científico e investigativo de la Doctora en Ciencias Médicas Yordania Velázquez Ávila, quien ostenta el Premio de la Academia de Ciencias de Cuba 2024 y forma parte de los profesionales que prestigian el «Mártires de Las Tunas».

En este nuevo aniversario la institución sobresale además por las más de 39 mil consultas externas y en tanto las inversiones permitieron la inauguración de la Sala A dedicada a los servicios de varias especialidades, la modernización de la Unidad de Cuidados Intensivos y la reparación y el mantenimiento del Banco de Leche y el cubículo de pacientes fibroquísticos, entre otras áreas.

Al cierre de la celebraciones el primer Secretario del Partido en la provincia distinguió la calidad de los servicios y el esfuerzo del colectivo que aseguran una mejor atención sanitaria, mientras exhortó al aprovechamiento de cada profesional para alcanzar mejores resultados y con ello la satisfacción de la familia, que hoy valora lo que se hace para atender y salvar vidas.

Como parte de la jornada una representación de su colectivo compartió con el Comandante José Ramón Machado Ventura, quien recordó las transformaciones en el sector, el desarrollo de las especialidades y el legado del líder Fidel Castro, mientras intercambió con familiares y recibió un libro que recoge la historia de la institución que inauguró hace 65 años para garantizar la salud de los infantes de Las Tunas.

/lrc/

