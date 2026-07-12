Henry Quintero, único leñador en la preselección cubana rumbo a Santo Domingo 2026

Las Tunas.- La Federación Cubana de Béisbol y Softbol oficializó la preselección nacional de 30 peloteros con vistas a los XV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán en Santo Domingo el próximo año.De ese grupo, 24 jugadores integrarán finalmente la nómina definitiva que defenderá los colores de Cuba en la cita multideportiva regional.

Entre los nombres destaca Henry Quintero, único representante de los Leñadores de Las Tunas en la lista preliminar.

Su presencia confirma el impacto de su regreso al circuito cubano en 2025 y 2026, cuando vistió la franela de los del Balcón del Oriente cubano. Desde entonces, Quintero ha mostrado consistencia ofensiva y liderazgo en el cuadro, convirtiéndose en referente del equipo verdirrojo y ahora en aspirante a un puesto en la escuadra antillana.

La entidad rectora del béisbol nacional informó que los entrenamientos comenzarán el lunes 13, con un plan de preparación que busca afinar la forma deportiva de los convocados.

La inclusión de Henry Quintero no solo representa un reconocimiento a su rendimiento reciente, sino también una oportunidad para consolidar su carrera en escenarios internacionales. Su capacidad para responder en momentos de presión y su versatilidad en el cuadro lo convierten en una carta valiosa para el cuerpo técnico.

El béisbol cubano se prepara así para una nueva batalla en Santo Domingo, donde buscará mantener su estirpe competitiva y sumar otro capítulo a su historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El colectivo técnico está encabezado por Germán Mesa, quien tendrá la misión de conformar un grupo competitivo capaz de ratificar la tradición beisbolera de Cuba en el área.

Preselección oficial de Cuba

Receptores: Andrys Pérez (MTZ), Andy Cosme (ART), Harold Vázquez (SCU)

Jugadores de cuadro: Yoel Yanqui (SCU), Yulieski Remón (GRA), Tailón Sánchez (PRI), Luis V. Mateo (CFG), Jonathan Moreno (VCL), Henry Quintero (LTU), Jeison Martínez (MAY)

Jardineros: Yoelquis Gibert (SCU), Leonel Moas (CMG), Yasier González (HOL), José Noroña (MTZ), Félix Rodríguez (CFG), Yasiel González (LHA)

Lanzadores: Andy Vargas (LHA), Frank Herrera (LHA), Armando Dueñas (MTZ), José Bermúdez (MAY), Randy Cueto (VCL), Frank Abel Álvarez (PRI), Brander Guevara (ART), Geonel Gutiérrez (ART), Fher Cejas (LHA), Raymond Figueredo (LHA), Yunieski García (ART), Yanquiel Maury (SSP), Osdany Rodríguez (VCL), Yunier Batista (CAV).

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