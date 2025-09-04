Jenier Álvarez orquesta la revancha de los Vegueros

Las Tunas.- Algunos recordarán cómo en la temporada pasada los Leñadores, en apenas un parpadeo, despojaron del liderazgo de carreras limpias a Jenier Álvarez y cierto tiempo después el lanzador libró su desquite al dominar a los tuneros en el triunfo 7×4 de los Vegueros de Pinar del Río, durante el segundo choque de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

El abridor pinareño hizo suyo el box del estadio Julio Antonio Mella para silenciar no solo a los maderos, sino también a la fanaticada local con un único hit permitido hasta el ecuador del desafío y la obtención del triunfo que supone la igualdad en el cotejo particular entre ambos planteles, a falta de otros tres enfrentamientos.

“Tenía que sacarme esa espinita, así me lo propuse, para obtener un buen resultado”, admitió el serpentinero de 34 años de edad, quien efectuó la decimotercera apertura en su hoja de servicios durante cuatro campañas.

Álvarez concluyó con 6,2 entradas de seis imparables, cuatro anotaciones limpias, cinco ponches y un boleto, tras confrontar un séptimo inning de complicaciones, en el cual la armada verdirroja intentó reaccionar, mediante el sencillo de Maykel Yordan Molina (4-2/ CA/ 2 CI), además del triple Yassel Izaguirre (1-1/ 2 CI/ 3B) en rol de bateador emergente.

“Basé mi labor en mis mejores lanzamientos, ubicándolos en las zonas que hicieran más daño y también tuve un buen trabajo en conjunto con el psicólogo antes del juego. Con el teléfono me siento a estudiar bateador por bateador, siempre cuidándome de hombres como Yosvani Alarcón y Roberto Baldoquín, quienes se me hacen muy difíciles, pero un equipo así exige que mantengas la concentración en todo momento”, reconoció el muchacho de Minas de Matahambre al término del encuentro.

Por segunda jornada consecutiva William Saavedra (5-2/ CA/ 2 CI/ HR) puso en órbita la “teammate”, luego de cazarle una recta en zona noble a Alejandro Meneses, quien en definitiva asumió la derrota al transitar en cuatro episodios a ritmo de seis incogibles y dos “limpias”.

El torpedero Tailon Sánchez (5-2/ CA/ 2 CI/ 2B) y el receptor Jorge Yoan Rojas (5-1/ CA/ 2 CI/ 2B) también hicieron valer su aporte al ataque ofensivo de 14 inatrapables por parte de los occidentales que les valió para encontrar un segundo aire cuando las emociones saltaron en el capítulo de la suerte con los cuatro “hachazos” de los de casa.

Yancarlos García reivindicó su imagen respecto a la salida anterior para preservar el triunfo de los que visten de verde y amarillo, así como para archivarse el primer salvamento en la contienda.

