Yudier Rondón firma el triunfo tunero en final dramático

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas volvieron a demostrar su garra este domingo al imponerse por segunda jornada consecutiva en el estadio Julio Antonio Mella, donde dejaron tendidos en el terreno a los Cachorros con marcador final de 11×10, gracias a un jit de oro de Yudier Rondón.

El duelo estuvo marcado por constantes cambios en la pizarra. Los visitantes comenzaron agresivos con tres carreras en el primer capítulo, lo que obligó a la rápida salida del abridor Islay Sotolongo. Sin embargo, la reacción tunera no se hizo esperar con cinco anotaciones frente a Rubén Rodríguez, que devolvieron la ventaja a los anfitriones.

El choque vivió momentos de tensión cuando los Cachorros retomaron el control con diferencia de cuatro carreras. Los holguineros, fieles a su espíritu combativo, descontaron tres en el quinto inning ante Keniel Ferraz y se adelantaron en el sexto gracias a un cuadrangular de Yasiel González frente a Anier Pérez.

El desenlace llegó en el noveno episodio. Una ofensiva de cinco indiscutibles, incluido el batazo de Luis Antonio Pérez que igualó el marcador, preparó el terreno para Rondón, quien con su tercer indiscutible del encuentro selló la victoria. Osmán Caruncho y Yassel Izaguirre también brillaron con tres imparables cada uno, este último con tres impulsadas.

En el apartado monticular, Frank Navarro cargó con la derrota al no poder sostener la ventaja en la última entrada, mientras que Andier Reyes se acreditó el triunfo tras dominar a los cinco bateadores que enfrentó.

La jornada dejó otros titulares con el duelo entre Cazadores de Artemisa e Industriales suspendido por lluvia, y los Cocodrilos de Matanzas repitieron triunfo sobre los Huracanes de Mayabeque, esta vez 8×7.

El calendario anuncia para este lunes un atractivo enfrentamiento entre Eliander Bravo y Wilson Paredes.

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