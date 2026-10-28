Henry Quintero, poder tunero que domina semana

Las Tunas.- El antesalista Henry Quintero Chávez se adueñó del protagonismo en la 65 Serie Nacional de Béisbol al conquistar el premio MVP de la Semana, correspondiente al período del 14 al 22 de octubre.

Con su habitual explosión ofensiva, el cuarto bate de los Leñadores de Las Tunas firmó una actuación de impacto: 40 veces al bate, 16 imparables, cuatro jonrones, 13 carreras impulsadas y un promedio de .400, para un OPS de 1.179 que refleja su dominio absoluto en el cajón de bateo.

Quintero, símbolo de constancia y entrega, ha sido pieza clave en la ofensiva tunera, capaz de cambiar el rumbo de los partidos con su poder y oportunidad.

Su rendimiento lo consolida como uno de los bateadores más temidos del campeonato y reafirma el buen momento de Las Tunas en la tabla.

El reconocimiento también alcanzó al lanzador Frank Abel Álvarez Díaz, de Pinar del Río, quien logró tres salvamentos sin permitir carreras, con efectividad perfecta (0.00) y un WHIP de 0.33, demostrando control y frialdad en los cierres.

Ambos jugadores encarnan el espíritu competitivo que distingue la actual temporada, donde cada jornada deja nuevas figuras y actuaciones memorables.

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