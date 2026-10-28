Litoral puertopadrense recibe flores en evocación a Camilo Cienfuegos

Puerto Padre, Las Tunas.- La multitud llegó hasta el malecón de Puerto Padre, y en sentido tributo evocó a Camilo Cienfuegos, con flores que salieron de las manos y cayeron sobre el mar. Así sucede cada 28 de octubre desde que en 1959 desapareciera el héroe cuando viajaba en la avioneta de Camagüey a La Habana.

Acordes de la banda de concierto acompañaron a puertopadrenses, que desfilaron por la Avenida de La Libertad, tras las palabras del pionero Maximiliano Guerra Martín quien rememoró el legado de Camilo en las nuevas generaciones y el compromiso a preservarlo.

Las máximas autoridades del muncipio, presidieron la marcha junto a combatientes de la Revolución Cubana.

Una parada, frente a la sede de la Asamblea Municipal del Poder Popular, donde se ubica el Busto a Che Guevara, para depositar una ofrenda floral, exaltó la valía de los Comandantes que en octubre protagonizan una jornada ideológica.

Pioneros, estudiantes de la enseñanza media, y de la Filial de Ciencias Médicas, combatientes y soldados de las Fuerzas Armadas, así como una representación del pueblo, selló de rosas, jazmines, bugambilias, mariposas y otras flores el malecón villazulino y refrendó que Camilo vive en el alma de su pueblo.

/abl/