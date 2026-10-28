Victoria aplastante de los Leñadores ante los Toros 

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas firmaron una victoria de 15×5 a los Toros de Camagüey en el estadio Julio Antonio Mella, un resultado que cerró la serie particular a su favor (5-3) y que se decidió por nocaout.

El triunfo dejó a los tuneros con balance de 12-8 y afianzados en la zona de clasificación.

El duelo comenzó con dominio visitante. Albert Valladares, a la postre perdedor, mantuvo a raya a la ofensiva tunera durante cinco capítulos, mientras sus compañeros tomaban ventaja: un jonrón solitario de Hubert Sánchez en el segundo inning y un ataque de tres carreras en el tercero, con doblete de Roberto Acevedo y sencillo de Yordanis Samón, pusieron la pizarra 5×0.

En el quinto episodio cambió la historia.

Yuniesky Larduet abrió con sencillo y Héctor Castillo negoció boleto. Tras un ponche, Yosvany Alarcón disparó doblete que remolcó dos. Luego, un error defensivo y sencillos consecutivos de Roberto Súliban Baldoquín y Deismel Hurtado encendieron la rebelión. Larduet ( en su segunda visita al plato) coronó el racimo con doblete al derecho y el marcador se volteó 6×4.

En el sexto llegó el jonrón de Baldoquín con Yosvany Alarcón en circulación, y en el séptimo se desató la tormenta definitiva: siete anotaciones con doblete de Luis Antonio Pérez, imparable de Yerlandy Damas y una cadena de errores defensivos que facilitaron el castigo de Alarcón, Quintero y Roberto Suliban.

El pitcheo tunero también cumplió:

Eldi Velázquez estuvo en el box cuatro entradas un tercio, donde permitió cinco carreras limpias y recetó cuatro ponches. Rodolfo Díaz entró en relevo y se acreditó la victoria con un trabajo perfecto al no permitir jit ni carreras. En tanto, el bullpen agramontino no pudo contener el vendaval: Raidel Rodríguez, Juan Raúl Lugo y Dayán Navas fueron castigados sin piedad.

La ofensiva verdirroja tuvo varios protagonistas:

Yosvany Alarcón(dos dobletes, tres impulsadas y dos anotadas),Roberto Súliban Baldoquín (jonrón, tres remolques y dos anotaciones), Héctor Castillo (tres anotadas y un boleto), Yuniesky Larduet y Deismel Hurtado (cinco imparables combinados y cuatro remolques)

Por los Toros, Sánchez destacó con jonrón y doblete, dos impulsadas y una anotada, mientras Acevedo y Almanza también aportaron.

Los Leñadores de Las Tunas enfrentarán desde este jueves a Sancti Spíritus en el “José Antonio Huelga”, con la confianza de un equipo que se consolida en la pelea por la clasificación.

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