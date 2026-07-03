Tuneros en Santo Domingo 2026 (I): Rosangela Jardines 

Las Tunas.- La receptora tunera Rosangela Jardines se ha convertido en una de las figuras más sólidas del sóftbol cubano y estará presente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán en Santo Domingo.

Natural de Las Tunas, Jardines representa el talento deportivo de esta provincia y del país. Su liderazgo detrás del plato y su capacidad ofensiva han sido determinantes en algunos de los resultados de Cuba en los últimos años. En la Copa Mundial 2026, con sede en República Checa, fue la referente ofensiva del equipo cubano.

Actualmente se prepara en la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento “Giraldo Córdova Cardín”, donde junto a sus compañeras afina detalles técnicos y tácticos.

Jardines, con su experiencia y temple, será pieza fundamental en la estrategia cubana. La tunera encara con entusiasmo sus terceros Juegos Centroamericanos y del Caribe, consciente de la magnitud del reto que implica competir en un evento de altísimo nivel. “Estos serán mis terceros juegos centroamericanos. En mi deporte es un evento muy exigente y de muchísimo nivel, ya que hay muchos equipos que están entre los mejores del mundo, a los cuales hay que jugarle exacto”, expresó.

La atleta reconoce que cada edición ha significado un paso adelante para el conjunto cubano, siempre en la disputa por los puestos de honor. “En lo personal, me lo disfruto al máximo y siempre hemos estado en el podio, superando los resultados cada año”, afirmó con la seguridad que le otorga su experiencia detrás del home.

Rosangela subraya que su conocimiento de muchas de las rivales será clave para guiar al equipo en la defensa y aportar solidez en momentos decisivos.“Pienso ayudar a mi equipo usando mi experiencia detrás del home, ya que conozco muchas de las jugadoras a las que nos enfrentaremos. Y, pues, trato de aportar lo más posible a la ofensiva”, señaló.

Consciente de la expectativa que despierta el softbol femenino en Cuba, Jardines envía un mensaje directo a la afición: “Un mensaje que nos apoye y confíen siempre, que haremos todo lo posible por obtener esa medallq tan esperada”.

Más allá de los resultados deportivos, Rosangela Jardines encarna el espíritu de superación y entrega que caracteriza al deporte tunero. Su presencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe inspira a nuevas generaciones de atletas en Las Tunas.

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