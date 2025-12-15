Portada » Noticias » Deporte » Alfredo Aguilera y Leannet Bosch dominan el Zonal Oriental de Ajedrez en Las Tunas

Las Tunas.- El Maestro FIDE tunero Alfredo Aguilera se consolidó como líder absoluto del Zonal Oriental de ajedrez, al acumular 5.5 unidades tras seis rondas disputadas en la sede tunera. Aguilera firmó una doble victoria en la jornada más reciente frente al holguinero Manuel Darío Ochoa y al guantanamero Erick Ravelo, resultados que lo mantienen en solitario en la cima de la clasificación.

Con cinco puntos marcha en la segunda posición David A. Calzadilla, mientras que Brayan Torres ocupa el tercer escaño con cuatro. Más atrás, con 3.5 unidades, se agrupan Jeorling Batista, Ibrain Fernández y Héctor L. Fuentes. El pelotón intermedio lo integran Adalberto Smith, Ronald Espinosa y Manuel Darío Espinosa, todos con 2.5. En la parte baja de la tabla figuran Cristian Tenst (1.5), Erick Ravelo (1) y Honorio Pompa, aún sin sumar.

En el apartado femenino, la santiaguera Leannet Bosch marca el paso con cinco puntos, seguida por un trío de jugadoras con 3.5: Dairenis Guerrero, Rosa Alis Nieves y Lorena Millán. Karen Torres acumula tres unidades, mientras que Amelia Laurencio se ubica con 2.5. Con 1.5 aparecen Evelitce Salazar y Lianet Aguilera. En tanto, Leydi Laura Parra solo ha conseguido un punto y Roxxanys López permanece sin victorias.

Este martes se medirán a primera hora: FM Alfredo R., Aguilera- Cristian De Jesus, Tenst, Ibrain Fernández -Erick Ravelo, Ronald Espinosa- Manuel Darío Ochoa, Hector Luis Fuentes-David Alejandro Calzadilla, Brayan Torres Valiente-Jeorling Yahytin y Honorio Pompa – Adalberto Smith Escalona.

En la tarde están pactados los duelos entre Cristian De Jesus Tenst – Adalberto Smith Escalona, Jeorling Yahytin Batista- Honorio Pompa, David Alejandro Calzadilla-Brayan Torres, Manuel Darío Ochoa -Hector Luis Fuentes, Erick Ravelo-Ronald Espinosa Castaneday Alfredo R., Aguilera-Ibrain Fernández.

En el femenino se enfrentarán: Roxannys López- Leydi Laura Parra, Evelitce Salazar -Lianet Aguilera Martínez, Amelia Laurencio- Lorena Millán, Karen Torres Silvera- Dairenis Guerrero Almaguer y Leannet Mariah Bosch- Rosa Alis Nieves-

El certamen, que reúne a destacados exponentes del ajedrez oriental, continúa generando expectativas en cada ronda, con Aguilera y Bosch como principales protagonistas en sus respectivas ramas.

