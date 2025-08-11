Elaimis García conluyó entre las 16 mejores arqueras en Asunción 2025

Con la eliminación la tunera Elaimis García, en instancias de octavos de final y Abraham Pérez, en la ronda de dieciseisavos, al arco recurvo cubano tan solo le resta la esperanza del metal bronceado por el equipo mixto, durante los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Elaimis quedó por debajo del rendimiento mostrado en la jornada anterior y fue barrida 6×0 por la estadounidense Emma Kim que salió impetuosa desde el primer flechazo, cuando en el set de apertura gozó de la perfección con 30 ptos.

De ahí en lo adelante García batalló contra sus propios demonios, pues su nota máxima rondó los 22 ptos, muy distante de las exigencias de la rival de turno y la propia fase de la competición.

La dupla de Abraham y Elaimis les queda el desafío por el bronce frente a Robin Selley y Jaydon Roberts, representantes de Bermudas, previsto en el calendario para el martes 12 en el cierre del tiro con arco durante la cita multideportiva.

En cuanto a Pérez, el espirituano estuvo involucrado en un duelo de altas tensiones con el guatemalteco Christian García, quien manejó de mejor manera los nervios en la tirada extra (8×6), luego del empate a cinco unidades tras igual cantidad de sets.

