Radio Victoria en Vivo

InicioDeporteElaimis García conluyó entre las 16 mejores arqueras en Asunción 2025

Elaimis García conluyó entre las 16 mejores arqueras en Asunción 2025

Por: Gabriel Manuel Peña Ramírez
0
1

Con la eliminación la tunera Elaimis García, en instancias de octavos de final y Abraham Pérez, en la ronda de dieciseisavos, al arco recurvo cubano tan solo le resta la esperanza del metal bronceado por el equipo mixto, durante los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Elaimis quedó por debajo del rendimiento mostrado en la jornada anterior y fue barrida 6×0 por la estadounidense Emma Kim que salió impetuosa desde el primer flechazo, cuando en el set de apertura gozó de la perfección con 30 ptos.

De ahí en lo adelante García batalló contra sus propios demonios, pues su nota máxima rondó los 22 ptos, muy distante de las exigencias de la rival de turno y la propia fase de la competición.

La dupla de Abraham y Elaimis les queda el desafío por el bronce frente a Robin Selley y Jaydon Roberts, representantes de Bermudas, previsto en el calendario para el martes 12 en el cierre del tiro con arco durante la cita multideportiva.

En cuanto a Pérez, el espirituano estuvo involucrado en un duelo de altas tensiones con el guatemalteco Christian García, quien manejó de mejor manera los nervios en la tirada extra (8×6), luego del empate a cinco unidades tras igual cantidad de sets.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Gabriel Manuel Peña Ramírez

Noticias Relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Radio Victoria en Vivo

Últimas Noticias

Tiempo21, edición digital de Radio Victoria, Las Tunas, Cuba, fundado el 20 de marzo de 2000.

Directora general: Aliuska Barrios Leyva. Subdirectora General: Yulia Márquez Pérez . Editora-Jefe: Luisa Elena Rivera. Editora: Misleydis González Ávila. Traductora: María de la Caridad Smith Batson. Webmaster: Pedro Enrique Fleita Almira. Fotorreportero: Angel Luis Batista Santiesteban.

Redacción: Calle Colón 157, entre Francisco Vega y Julián Santana, Las Tunas, Cuba. CP. 75100.

Teléfonos: (+53) 31346742

Autorizamos la reproducción de trabajos de este medio, siempre que sea de forma íntegra y se cite la fuente.

Web optimizada para cualquier dispositivo

© tiempo21.cu