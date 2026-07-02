Leñadores despiertan con furia en el Latino

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas firmaron esta tarde una victoria contundente 9×0 sobre los Leones de Industriales, en el Estadio Latinoamericano, para empatar la final a una victoria por bando.

La tropa de Abeicy Pantoja quebró una cadena de nueve derrotas consecutivas en finales nacionales y se batió en un duelo de ceros en el Coloso del Cerro, los tuneros no se amilanaron y esperaron el momento preciso para dar un golpe de autoridad.

Durante seis episodios, Andy Vargas mantuvo a raya a la ofensiva verdirroja, pues solo en el primer episodio por un triple de Liuben Gallo se sintió la fuerza leñadora. Sin embargo, el séptimo capítulo los hermanos Alarcón encendieron la chispa con imparables consecutivos, y el estacazo de Henry Quintero terminó por expulsar del montículo al abridor capitalino.

Dos errores defensivos añadieron tensión y una carrera sucia a la cuenta del relevista Alberto Hechavarría, silenció al Latinoamericano.

Ese golpe emocional fue apenas el preludio del cierre. En el noveno, los tuneros desataron otro ataque de cinco anotaciones, alimentado por una nueva pifia felina, los batazos oportunos de Gallo y Yassel Izaguirre, y el cuadrangular de José Amaury Noroña, quien rubricó la tarde con un swing que dejó sin aliento a los anfitriones.

El cuerpo de lanzadores tunero sostuvo el trabajo que tanto se les pide. Yosmel Garcés caminó 3.2 entradas sin permitir carreras; José Carlos Sarría sacó un out con las bases llenas; y Yankiel Mauris completó cuatro episodios impecables para adjudicarse el crédito. De sacar los últimos tres outs se encargó Alberto Pablo Civil.

La serie hará una pausa mañana para el traslado hacia territorio tunero. El sábado, en el Julio Antonio Mella, los Leñadores buscarán aprovechar su condición de anfitriones y mantener el impulso que hoy recuperaron, en una final que promete intensidad hasta el último out.

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