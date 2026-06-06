Tercer lugar para Michel Díaz en el Continental de Ajedrez Rápido

Tercer lugar para Michel Díaz en el Continental de Ajedrez Rápido

Las Tunas.- El tunero MI Michel Alejandro Díaz Pérez se llevó el tercer lugar en la modalidad de partidas rápidas en el XIX Campeonato Continental de Ajedrez de Las Américas “Jorge Vega Fernández In Memoriam».

Según la información de Osmani Pedraza Lendón, Michel encadenó cuatro victorias consecutivas que le aseguraron la medalla de bronce con siete puntos.

Este evento se disputó entre jueves y sábado en la ciudad mexicana de Oaxtepec, estado de Morelos, México, sede del Continental.

La corona quedó en manos del joven prodigio colombiano MF Andrés Santiago Garzón Camelo, de apenas 15 años, quien dominó el certamen con autoridad: ocho puntos de nueve posibles, sin conocer la derrota y cediendo únicamente dos empates, frente al nicaragüense MF William Alfaro y su compatriota MI Esteban Valderrama. Este último se quedó con la plata, tras acumular 7,5 unidades.

Además del bronce de Díaz Pérez, otro cubano logró colarse en el Top-Ten: el guantanamero MI Lennis Martínez, quien cerró con seis puntos gracias a cinco victorias, dos tablas y dos reveses.

Michel Alejandro aparece en el puesto 28 en el torneo clásico, cuando se han disputado seis rondas y acumula cuatro puntos.

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