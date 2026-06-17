Los Leñadores caen en festival ofensivo 

Las Tunas.- El segundo partido en el estadio Calixto García dejó una conclusión evidente: la ofensiva de los Leñadores volvió a cumplir, pero el pitcheo no encontró respuestas ante la artillería holguinera.

En un duelo marcado por el intercambio constante de batazos, los Cachorros se impusieron 13×10 gracias a un ataque de 18 imparables que castigó sin piedad cada desliz del cuerpo de lanzadores verdirrojo.

El encuentro tomó rumbo desde el tercer inning, cuando un error en el jardín central tunero abrió el paso a un racimo de seis carreras que quebró el equilibrio inicial. Hasta ese momento, Anier Pérez y Carlos Alberto Santiesteban habían sostenido un duelo parejo, pero la explosión ofensiva de Holguín cambió por completo el ritmo del choque.

Santiesteban, pese a permitir seis anotaciones —solo una limpia—, logró completar cinco capítulos y acreditarse la victoria.

Las Tunas, sin embargo, no dejó de producir. Liuben Gallo firmó una tarde brillante con cuatro hits, dos anotadas y una impulsada, mientras Yudier Rondón conectó su tercer jonrón de la campaña y remolcó tres carreras. También Fernando de la Paz celebró su primer cuadrangular del torneo, y Yassel Izaguirre sumó su quinto vuelacerca en el séptimo episodio.

Pero cada intento de reacción tuvo respuesta inmediata. El jonrón de Euclides Pérez en el cuarto inning amplió la ventaja local a 10×5, y dos carreras más en el séptimo consolidaron el dominio holguinero.

El cerrador Frank Navarro se encargó de cerrar el juego sin contratiempos. Navarro realizó su séptimo salvamento.

El bullpen tunero vivió una de sus tardes más complicadas: permitió 13 carreras limpias en ocho entradas, y solo Alberto Civil logró trabajar sin permitir anotaciones.

La derrota, aunque dolorosa, no empaña el rendimiento ofensivo del equipo, que volvió a mostrar profundidad y poder en todos los turnos.

Holguín, por su parte, aprovechó el triunfo para acercarse en la tabla y mantener vivas sus aspiraciones de abrir en casa durante las semifinales, mientras Las Tunas deberá reenfocar su trabajo desde el montículo para sostener sus opciones en la recta final del campeonato.

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