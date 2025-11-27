27 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Participa Agroint en Fihav 2025

27 de Nov de 2025
 Yenima Díaz Velázquez
   3

Las Tunas.- Una vez más, la empresa Agroint de la provincia de Las Tunas participa en la Feria Internacional de La Habana, principal bolsa comercial de la región, en lo que constituye otra oportunidad para fortalecer su gestión económica.

En la edición 41 de ese importante evento, Agroint muestra su compromiso con la excelencia, tanto en el comercio exterior como en el sector agropecuario, por lo que explora oportunidades de colaboración entre los productores y empresarios que asisten a la cita.

Del 24 al 29 de noviembre, en las áreas expositivas se exhiben muestras de los principales renglones exportables, con énfasis en el carbón vegetal, su producto más consolidado, además de otros bienes y servicios que se insertan en el mercado internacional.

Sobresalen el ají picante chile habanero, varios renglones agropecuarios, las briquetas de carbón y el biofertilizante natural Ecomic, que se obtiene en la cooperativa de créditos y servicios Calixto Sarduy Arcia, de la comunidad de Becerra en el municipio cabecera.

Constituida como la primera empresa exportadora-importadora del territorio tunero, de manera paulatina Agroint ha conquistado una amplia cartera de suministradores nacionales y clientes de compañías extranjeras de Europa, Asia, América Latina y el Caribe.

Con ellos y en el marco de la Feria Internacional de La Habana, la entidad también pretende gestionar la introducción de tecnologías de punta que repercutan directamente en el quehacer socioeconómico y productivo de esta provincia del oriente cubano.

/lrc/

