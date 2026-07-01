Poeta de Pinar del Río se alza con el premio del Concurso nacional de improvisación Justo Vega

Las Tunas.- El poeta de Pinar del Río Sindi Manuel Torres Rodríguez se alzó con el premio del Concurso Nacional de improvisación Justo Vega 2026, en la actual Jornada Cucalambeana, en el que participaron seis concursantes que protagonizaron una reñida competencia por el primer lugar.

Sindi además ganó en el mejor pie forzado, y estuvo escoltado por Rainer Nodal, en el segundo lugar y Brayan Alejandro Iglesias, en el tercero, al tiempo que Yordan Quintero (El Yayito Ranchuelero) quedó en cuarto lugar y Eduard Rodríguez Álvarez se llevó el Premio de la Popularidad.

Al concurso Justo Vega, – dice Sindi- lo distingue sobre todo la organicidad que ha mantenido durante tanto tiempo y las reglas con las que han elaborado el concurso, que a diferencia de otros, ha mantenido siempre la competición por temas, defendiendo temas desde la palabra del poeta y ha mantenido los pies forzados durante muchísimo tiempo y en este certamen ha complejizado esa modalidad del pie forzado. Nosotros usualmente, cuando veníamos a competir en otros años, tomábamos el pie forzado inicial o el pie forzado final y lo hacíamos de manera individual.

«Hoy, en la final, el comité organizador y el jurado han decidido hacer la modalidad de pie forzado extremo, que es más difícil, lleva muchísimo más rigor, muchísima más preparación y, felizmente, no solo en mi caso sino en el caso de todos los poetas, se ha defendido esta modalidad con un gusto estético muy alto.

«Si no existiera la improvisación poética. Si yo no defendiera, si no hiciera uso de este, dígase, don, dígase aprendizaje, dígase forma de expresar, de ver la vida, de defender la vida, para mí la improvisación en mi vida tiene un valor importantísimo.

«Por eso es que trato, en la medida de lo posible, de no faltar un solo año a las Tunas y de defender con mi presencia la tradición y la improvisación que me ha dado tanto en mi carrera profesional como en mi vida personal.

Al decir del jurado, la competencia estuvo muy pareja con temas difíciles para improvisar las décimas, y los concursantes mostraron la calidad en el dominio de la estrofa nacional».

Por otra parte la joven del municipio de Majibacoa, Brigni Salet César Lamora, fue seleccionada como la Flor de Birama de la actual Jornada Cucalambeana, que se desarrolla del 28 de junio hasta este primero de julio, fecha en que se cumplen 197 años del natalicio de Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, El Cucalambé, a quien está dedicada la fiesta del campesinado cubano.

En el espectáculo Elección de la Flor de Birama titulado Reflejo de luna, fragancia de flor, realizado en el Parque Temático, de esta ciudad, y que comenzó una hora después de lo previsto, también se dieron a conocer los dos pétalos que acompañan a Brigni, ambas pertenecientes al bando rojo: Yessika Daylet Lemes Fernández, del municipio de Colombia y Lilhianet Rivera Peña, del municipio de Jesús Menéndez.

Con anterioridad a este espectáculo fue premiado el Concurso nacional de décima escrita Cucalambé, cuyo ganador resultó Edelmis Anoceto Vega, de Villa Clara, con el poemario Las palabras en la hoguera.

En la jornada del 30 de junio se mantuvo el gustado Catauro de la décima con la presentación de importantes exponentes del género, se desarrolló la actividad infantil Cantor de colibrí, al igual que la muestra de tradiciones campesinas y una exposición de artesanía, un taller de comida criolla dedicado a la Flor de Birama y las mujeres rurales y la guaracha itinerante.

También en el transcurso de la fiesta se inauguró el salón de artesanía, los salones de Décima ilustrada y paisaje, la exposición Jornada Cucalambeana, una tradición tunera, fue clausurado el evento teórico Diversidad, esencia e identidad y se realizó el proyecto Zabaleando en canturía.

Anoche se realizó la gala En tu voz la eternidad, homenaje a Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, El Cucalambé y al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro y hoy culminará el evento con la fiesta del Bardo, en la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

En medio de difíciles condiciones de todo tipo, la provincia se propuso realizar la Jornada Cucalambeana, en el parque temático como sede principal y muy acorde con el evento por sus condiciones naturales y más allá de algunos detalles, el jolgorio se desarrolló de manera digna, como parte del empeño de mantener la tradición, como la fiesta suprema del campesinado cubano.

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