19 de marzo de 2026

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Cultura

Organizan Fiesta de Raíces y Tradiciones

19 de Mar de 2026
, por Yelaine Martí­nez Herrera
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Las Tunas.- Los organizadores de la Fiesta de Raíces y Tradiciones, el evento más importante que convoca la Fundación Nicolás Guillén (FNG) en nuestra provincia, ya dieron a conocer la convocatoria para su próxima edición, que se realizará del 28 al 31 de mayo.

Ahora, esta cita de hermanamiento e identidad estará dedicada a Edilberto Agüero Rodríguez (más conocido como Zabala) y a su comparsa Estampas Tuneras; también al aniversario 95 de la publicación del poemario Sóngoro Cosongo, de Nicolás Guillén, y al centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz.

Como es costumbre, dentro del programa destaca el Coloquio Científico Presencia de Guillén, de carácter internacional. Este espacio, en su XV edición, convoca a artistas, escritores, profesores, investigadores, especialistas y gestores culturales, en general, de Cuba y el mundo, para dialogar sobre la obra guilleneana, la literatura, el arte y la cultura.

Otro tópico priorizado en la agenda es el aporte del folclor africano en América Latina y el Caribe, así como la disminución de las desigualdades sociales. Así, mediante conferencias, coloquios, paneles y conversatorios, estudiosos y cultores de tradiciones de varias naciones ahondarán en torno a temas relacionados con la cultura y la idiosincrasia de nuestros pueblos americanos.

Los interesados en participar, tanto de forma presencial como virtual, deben enviar sus datos personales y resumen de la ponencia al correo: gretchengonzalezacosta@gmail.com o comunicarse a través de los teléfonos 58064183 y 52924214.

La Fiesta de Raíces y Tradiciones ratifica, cada año, el sentido de pertenencia y el arraigo a la cubanía y la identidad latinoamericana que signa el quehacer de la institución que lleva el nombre del Poeta Nacional en nuestros predios. En su pasada edición, la cita reunió en el Balcón de Oriente a académicos, intelectuales y artistas de México, Costa Rica, Guatemala y Cuba, con elencos valiosos como representantes de la Casa del Poeta de Cholula, el trío Lunalondra y Bouquet’s Dúo. Acciones como estas hacen realidad los pensamientos de Nicolás Guillén cuando escribió: “Hay que tené boluntá”.

/lrc/

Temas: Fiesta Raíces y Tradiciones - Las Tunas

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