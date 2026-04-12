Deja un grato sabor edición 17 de La Pupila Archivada

Las Tunas.- Del 8 al 11 de abril la provincia acogió la jornada de intervenciones urbanas La Pupila Archivada, organizada como es tradicional por la Asociación Hermanos Saíz (AHS), esta vez dedicada al 40 aniversario de la vanguardia artística juvenil de Cuba.

Aunque el programa ahora estuvo compuesto solo por talento de la localidad debido a las complejidades por las que atraviesa el país, el programa mostró calidad y variedad. Esta 17 edición contó con performances que lograron impactar en los públicos como El manjar y El cosificador.

Asimismo, las descargas musicales llegaron para alegrar la Casa del Joven Creador. Entre los momentos especiales en ese sentido figuró el concierto de Marcos Rafael García Valera, Mason en el universo profesional. Con su dominio de la rima y flow característico, este joven conectó con su público, demostrando que el rap encuentra en nuestra tierra cultivadores de altos quilates. También deleitaron al auditorio otros artistas como Iraida Williams, Jesús Ricardo Pérez Sicilia, Martha Borrell y el dúo Once.

Las artes escénicas tampoco quedaron atrás con las excelentes puestas en escena de Contigo pan y cebolla, y Talco, una obra de tocador. Igualmente, las artes visuales estuvieron presentes con las exposiciones Alma, realizada por Rafael Alarcón y Leandro Pérez, además de la muestra colectiva La huella de la mirada, protagonizada por alumnos del taller de artes visuales que potencia desde la AHS tunera el profesor José Manuel Mayo Peña.

Paralelamente, se realizó una expo feria de artesanía, con la participación de emprendimientos locales.

Otros de los momentos especiales de la cita fueron las actividades extensionistas, llegando –por ejemplo- a la casa de los abuelos de la ciudad cabecera. Allí confluyeron varios escritores bajo la égida de Raúl Leyva y el proyecto Tony Borrego, iniciativa –recién creada- que rinde tributo a ese inolvidable poeta tunero, autor de obras imperecederas como Discurso de un hombre solo.

En general, la jornada de intervenciones urbanas La Pupila Archivada compiló una diversidad de actividades que alegraron nuestra ciudad por estos días. Por eso, a pesar de todas las vicisitudes y lo difícil del momento histórico, este encuentro no debe morir. Así lo resumió a Radio Victoria Ana Margarita Arada Clavería, presidenta de la AHS en la provincia: “Es el evento en el que salimos a encontrarnos con los públicos, a intervenir las calles y esos espacios donde normalmente no estamos. Salimos de nuestras casas para que vean lo que somos y lo que hacemos.

“Eso es de medular importancia, sobre todo en los tiempos que vivimos, en que por el contexto complejo a veces a las personas se les dificulta llegar a la sede de la AHS. Entonces, si ellos no pueden llegar aquí, pues que nuestra vanguardia artística juvenil sí llegue a ellos».

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