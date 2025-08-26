Hasta Metunas llegó el presidente cubano

El mandatario cubano, Miguel Diaz-Canel Bermúdez, llegó este martes a la Empresa de Estructuras Metálicas Comandante Paco Cabrera, Metunas, encargada de la fabricación de diferentes componentes para la reconstrucción de la unidad DOS de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, de Felton, en la provincia de Holguín.

A propósito, supo que ya se han entregado 280 toneladas de estructuras básicas y secundarias, de las 600 planificadas, y entre ellas sobresalen las columnas y vigas.

Durante su recorrido por el almacén de productos terminados, el primer secretario del Comité Central del Partido conversó con algunos trabajadores, a los que les preguntó por el salario medio, el cual supera los siete mil 700 pesos.

En el intercambio, se interesó, además, por el cumplimiento de las ventas, las que se comportan al 103 por ciento, según explicó Heiki Morales Pérez, directora adjunta de la entidad, quien también señaló que son mínimas las afectaciones por la falta de energía eléctrica pues no se trata de un centro altamente consumidor.

Diaz-Canel preguntó por la disponibilidad de materia prima para el resto del año y la fabricación de elementos para la zona especial de desarrollo El Mariel, una tarea que ejecutan desde hace diez años.

El primer secretario del Comité Provincial del Partido, Osbel Lorenzo Rodríguez, y la vicegobernadora Juana Yamilka Viñals Suárez, acompañaron al presidente cubano.



