Nueve talentos tuneros integran preselecciones nacionales de béisbol

Las Tunas.- Con la mira puesta en los próximos compromisos internacionales, Fermín Álvarez, metodólogo de la Comisión Provincial de Béisbol en Las Tunas confirmó la presencia de nueve atletas de la provincia en las preselecciones nacionales de las categorías 11-12, sub-15 y sub-18.

“Tenemos nueve atletas en las categorías inferiores -11-12, 15 y 18 años- que estarán en las preselecciones para representar al país en los eventos internacionales”, explicó Álvarez.

En la categoría 11-12 años, que tiene pendiente el Campeonato Panamericano, fueron convocados el lanzador Carlos J. Viera y el jugador de cuadro Taylor Velázquez.

En la categoría sub-15, que disputará la Copa Mundial de Béisbol, figuran el lanzador Yadisnel Reyes, el jardinero Keilier Peña y el receptor Cristian Batista. Por su parte, en la sub-18 -con vista al Panamericano y al clasificatorio mundial-, los seleccionados son los receptores Kevin Ávila y Keniel Pérez, el jugador de cuadro Miguel Salgado y el lanzador y jardinero Dairon Michel Suárez, del municipio de Jobabo, quien ya tiene experiencia en certámenes de este nivel tras participar en el Mundial anterior de la categoría.

Álvarez explicó que la conformación de estas preselecciones no se realizó mediante los certámenes nacionales habituales, sino a través de un sistema alternativo de pruebas y seguimiento. “Los niños fueron escogidos en los exámenes aplicados durante este curso a nivel de país, ante la ausencia de los eventos tradicionales”, señaló el metodólogo, quien añadió que estos atletas son considerados de “perspectiva inmediata” por la Comisión Nacional.

Esta modalidad de selección ha cobrado especial relevancia ante la imposibilidad de celebrar los campeonatos nacionales Sub-12, Sub-15 y Sub-18, debido al recrudecimiento del bloqueo y el cerco energético impuestos por Estados Unidos. Ante esta situación, la Comisión Nacional de Béisbol implementó un sistema de trabajo para dar seguimiento a los principales talentos de esas categorías.

Precisamente, hace algunas semanas Las Tunas fue sede de las pruebas de selección de talentos en las categorías sub-12, sub-15 y juvenil, en el estadio Ángel López Jiménez. Durante esas jornadas, los aspirantes fueron evaluados en diferentes fundamentos: pruebas de velocidad de 60 yardas, carrera de home-primera base con swing, aceleración del swing, tiros desde el jardín al home, fildeo y tiro desde el cuadro, velocidad de los lanzamientos, y bloqueos y tiros a segunda base por parte de los receptores.

Los próximos desafíos internacionales son varios y de alto calibre. La categoría 11-12 años disputará el Campeonato Panamericano, mientras que la sub-18 tiene pendiente el Panamericano y el clasificatorio mundial. Por su parte, la sub-15 se alista para la Copa Mundial de Béisbol WBSC 2026, que se celebrará del 25 de septiembre al 4 de octubre en Mérida, Yucatán, México.

Ahora, con estos nueve talentos en las preselecciones nacionales, Las Tunas reafirma su aporte al béisbol cubano, y desde la Comisión Provincial se espera que estos jóvenes puedan defender con orgullo los colores del país en los escenarios internacionales.