Máximas autoridades de la provincia rinden homenaje a Brígida Zaldívar, madre de los tuneros

Las Tunas.– Las máximas autoridades del Partido y el Gobierno de la provincia y del municipio cabecera, rindieron homenaje a Brígida Zaldívar Cisneros considerada la madre de los tuneros y esposa del Mayor General Vicente García González.

En el camposanto de la capital provincial donde descansan sus restos junto a los de su esposo y otros familiares, se recordó la intransigencia, el ejemplo y el virtuosismo de esta patriota.

En su panteón fueron depositadas flores frescas, como aquellas que adornaban la manigua redentora a la que huyó tras perder a tres de sus hijos. De esta manera se honró a una de las mujeres cubanas que, por derecho y convicción, se ganó un lugar sagrado en la historia de la Patria.

La vida de Brígida Zaldívar Cisneros estuvo marcada por una actitud y un coraje sin límites. Tras la incorporación de su esposo a la primera gesta emancipadora del pueblo cubano, ella y su familia fueron sometidos al cautiverio en su casa natal, prohibiéndoles la entrada de alimentos para intentar doblegar al líder mambí de los tuneros. Allí vio morir a dos de sus hijos, y más tarde perdería al tercero en la manigua.

Obligada por razones de seguridad a viajar al extranjero, continuó aportando desde el exilio a la causa de su pueblo. Aquella primera gesta concluyó sin éxito después de diez años de lucha, pero al reiniciarse la contienda contra el yugo colonial español en 1895, Brígida fue una de las primeras en sumarse.

Hasta el panteón de los internacionalistas llegaron también las autoridades para rendir tributo a quienes cayeron combatiendo por la libertad de otros pueblos, cuyas madres son ejemplo de constancia y sacrificio.