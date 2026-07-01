Guardianes de la memoria, raíces de la nación

Las Tunas.- Los historiadores son los guardianes de la memoria que con paciencia y rigor reconstruyen los hilos del pasado para que el presente tenga raíces firmes. Su tarea, silenciosa y a la vez trascendente, convierte documentos, relatos y vestigios en patrimonio vivo de la nación.

En reconocimiento a esa labor, cada primero de julio, en Cuba se celebra el Día del Historiador, instituido en homenaje a Emilio Roig de Leuchsenring, primer Historiador de La Habana, cuyo ejemplo inspira a quienes se dedican a preservar la epopeya colectiva del pueblo.

El periodista Ordey Díaz Escalona es un apasionado de la historia. Al hablar, de cualquier tema de la vida cotidiana, no pierde la oportunidad de hacerlo desde el basamento del estudio de esta ciencia.

“El tratamiento de la historia desde el periodismo es esencial, porque forma parte de la guerra cultural que nos hacen nuestros enemigos, para desacreditar la Revolución y el proceso histórico que nos ha permitido llegar hasta estos momentos”, reflexiona.

“La historia, asumida como soporte ideológico, convierte en imprescindible la labor nuestra. Comprender el pasado y su influencia en el presente y en el futuro, es vital y el periodismo resulta significativo para lograr una cosmovisión de los fenómenos.

“No se trata únicamente de la historia universal o nacional, sino también de la historia local, la que ocurre al doblar de la esquina, la que se construye día a día. La historia no es solo el pasado, es el hoy tejido por hombres y mujeres que protagonizan heroicidades sin precedentes.

“Aquello que antes leíamos en los libros de historia y deseábamos vivir junto a los héroes, lo experimentamos en la cotidianidad. Ser relatores, cronistas y testigos de este tiempo, es primordial.”

En los medios de comunicación existen historiadores, esos a los que muchos llaman porfiados, obstinados y perseverantes; Wilber Antonio Díaz Velázquez, es uno de ellos.

“Este es un día significativo y en particular para quienes amamos la historia, especialmente la de Cuba. Es un momento para que la membresía se reúna, para hablar de nuestras tradiciones, de nuestros artífices, de los valores de la Patria y consolidar los preceptos que sustentan al historiador y al investigador; fomentar y reafirmar de dónde venimos, nuestros orígenes, para transmitirlos a las futuras generaciones y que estas comprendan el porqué de cada hecho que hoy sustenta nuestra tradición viva.

“Las Tunas es una provincia de gran importancia en la historia de Cuba y en la radio hemos socializado hallazgos, hechos y valores fundacionales de la misma, desde sus orígenes hasta estos días, mediante documentales y programas como Caminos, el cual dirijo y escribo.

“Presentamos los sucesos de forma amena y dramatizada, para que el oyente interiorice los hechos sin aburrirse, reviviendo personajes reales y su entorno.

“En los años venideros nacerán nuevas obras radiales y proyectos históricos encaminados a mostrar a la juventud los valores patrios, para que no se pierdan en el tiempo las heroicidades, batallas y gallardías que protagonizaron nuestros fundadores a lo largo de más de un siglo.

“Sobre esos caminos trabajamos hoy los historiadores tuneros y cubanos, cada cual, desde su cultura y territorio, pero unidos en la defensa de la historia de la nación.”

La vicepresidenta de la Unión de Historiadores en Las Tunas, la MSc. en Desarrollo Cultural Comunitario, Margarita García Laguna, se refiere a la jornada que por estos días tiene lugar en toda Cuba y en particular, en el Balcón de Oriente.

“La convocatoria de celebración inició con un acto en la estatua de Máximo Gómez en Puerto Padre el pasado 17 de junio y concluirá el 31 de julio con el aniversario de la desaparición física de Eusebio Leal Spengler, enmarcado en el Centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro.

“Se han desarrollado diversas actividades como paneles, conversatorios, intervenciones históricas e intercambios en las redes sociales. Visitaremos el cementerio para rendir homenaje a nuestros historiadores fallecidos, entre los que se encuentran: Manuel Herrera Martínez, Raúl Agdines, Francisco Grave de Peralta, Pedro Osmundo Verdecie Pérez, Victor Marrero Zaldívar, Plácido Cruz Infante y Guillermo Montero Quezada.

“Arribamos a este Día del Historiador con 274 afiliados, organizados en 20 secciones de base, a quienes exhortamos a continuar trabajando en los nuevos retos que están por venir en la investigación, enseñanza, comunicación de la historia y la protección del patrimonio.

“Llegue a todos los hacedores de esta ciencia el reconocimiento del pueblo tunero, de sus organizaciones de base, organismos e instituciones y de la propia Unión de Historiadores de Cuba (Unhic), cuyo acto provincial tendrá lugar en la ciudad de Puerto Padre el venidero 7 de julio.”

Cada primero de julio se renueva el compromiso de quienes, desde archivos, aulas y medios de comunicación, defienden la memoria de Cuba, con la certeza de que la historia es la raíz viva que sostiene el presente y proyecta el futuro.

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