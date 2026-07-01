Correos Las Tunas celebra su Fórum de Ciencia y Técnica 2026

La Empresa de Correos Las Tunas celebró con éxito su Fórum de Ciencia y Técnica 2026. El evento científico promueve la optimización de los procesos internos y el ahorro de recursos en la entidad.

Además, la cita forma parte de las actividades de la provincia en saludo al aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Magda Pérez Laguna, especialista principal de Comunicación Institucional de la empresa, ofreció detalles sobre los resultados de esta jornada de innovación.

«Acabamos de desarrollar el Fórum de Ciencia y Técnica del año 2026. Se presentaron cinco trabajos, de ellos los departamentos de Telemática, el Grupo de Comunicación Institucional y el departamento Comercial fueron los que más se destacaron.

Lo que pretendemos es ahorrar tiempo y dinero a la empresa, que ese ha sido el objetivo fundamental y se ha desarrollado con una excelente calidad».

Con la aplicación de estas ponencias, la entidad tunera no solo rinde homenaje a la gesta del 26 de Julio, sino que también reafirma su compromiso con el desarrollo económico del territorio. Las propuestas de las áreas más destacadas prometen un impacto directo en la calidad de los servicios postales.

De este modo, los trabajadores demuestran que la innovación y la búsqueda de soluciones internas constituyen pilares fundamentales para el desarrollo.

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