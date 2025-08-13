Inauguración de obras sociales acompañan el homenaje a Fidel en Las Tunas

Las Tunas.- La apertura de nuevos servicios y la remodelación de inmuebles evidencian el homenaje de los tuneros al líder de la revolución cubana Fidel Castro este 13 de agosto.

Esta fue una jornada cargada de emociones, de buenas acciones y de mucho agradecimiento a la obra de la revolución, asi lo expresó la doctora Odalmis Góngora Mena, jefa del servicio de la sala C-2 del Hospital Ernesto Guevara, de esta ciudad cuando recibió de manos de Osbel Lorenzo Rodríguez, primer secretario del Comité Provincial del Partido en la provincia, las llaves de una confortable vivienda tipología 1 de construcción tradicional valorada en unos 276 mil pesos.

El recorrido que también estuvo presidido por Yelenis Tornet Menéndez Gobernadora de Las Tunas, dirigentes de sectores afines a la salud y la educación, así como de las principales autoridades del municipio cabecera llegaron al Hogar de niños sin cuidado parental, una acogedora institución ubicada en la calle 53 número 37 en el reparto La Victoria en esta cuidad.

Las acciones constructivas allí realizadas ascienden a más de tres millones de pesos que permitieron la demolición y fundición de placa, la reparación de la cerca perimetral, electricidad, sanitario e hidráulica, enchape de meseta y baños, cambio de carpintería, y de inmoviliario y la adquisición de juguetes para los pequeños.

La directora del hogar Yaleidis Alarcón Cutiño resaltó la calidad de las labores realizadas y sobre todo lo acogedora que resulta ahora la casa que es el hogar de seis niños y niñas de edades comprendidas entre 0 y 6 años.

Sin lugar a dudas todas las obras inauguradas son el resultado de jornadas intensas de compromiso, y esfuerzo de los tuneros por continuar la obra de la revolución cubana y el legado de Fidel.

/lrc/