Embalse Las Mercedes en «Colombia» con capacidad para recibir lluvias

Colombia, Las Tunas.- El presidente del Consejo de Defensa Municipal en Colombia, Yandry Otaño Guerra, y el vicepresidente, Elvis Espinosa García, constataron que el embalse Las Mercedes, mayor reservorio de agua del territorio, se encuentra al 40 por ciento de su capacidad, por lo que bien pudiera asimilar un gran volumen de agua tras el posible paso del huracán Melissa por la zona oriental de Cuba.

En estos momentos tiene 10.2 millones de metros cúbicos del vital líquido de los 25.2 permisibles para, por cuestión de seguridad, comenzar aliviar; aunque puede llegar a acumular hasta los 40 millones de metros cúbicos.

Acompañados por representantes de la Defensa Civil en la localidad y del Centro de Reducción de Riesgos de Desastres, se revisó la parte técnica del muro, y se comprobó que está en perfecto estado.

Igualmente, las máximas autoridades del territorio examinaron las condiciones de la presa de la Anacaona que, aunque pequeña, tiene un gran volumen de agua en estos momentos.

En ambos casos se trabaja para proteger a la población aguas abajo de ambos embalses y del propio río Tana si se recibieran intensas lluvias provenientes del huracán Melissa.

/mga/

