26 de Oct de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Embalse Las Mercedes en «Colombia» con capacidad para recibir lluvias

26 de Oct de 2025
 - Raudel Rodríguez Aguilar
   2
Embalse Las Mercedes en "Colombia" con capacidad para recibir lluvias
Portada » Noticias » Las Tunas » Embalse Las Mercedes en «Colombia» con capacidad para recibir lluvias

Colombia, Las Tunas.- El presidente del Consejo de Defensa Municipal en Colombia, Yandry Otaño Guerra, y el vicepresidente, Elvis Espinosa García, constataron que el embalse Las Mercedes, mayor reservorio de agua del territorio, se encuentra al 40 por ciento de su capacidad, por lo que bien pudiera asimilar un gran volumen de agua tras el posible paso del huracán Melissa por la zona oriental de Cuba.

En estos momentos tiene 10.2 millones de metros cúbicos del vital líquido de los 25.2 permisibles para, por cuestión de seguridad, comenzar aliviar; aunque puede llegar a acumular hasta los 40 millones de metros cúbicos.

Acompañados por representantes de la Defensa Civil en la localidad y del Centro de Reducción de Riesgos de Desastres, se revisó la parte técnica del muro, y se comprobó que está en perfecto estado.

Igualmente, las máximas autoridades del territorio examinaron las condiciones de la presa de la Anacaona que, aunque pequeña, tiene un gran volumen de agua en estos momentos.

En ambos casos se trabaja para proteger a la población aguas abajo de ambos embalses y del propio río Tana si se recibieran intensas lluvias provenientes del huracán Melissa.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: Defensa Civil en Colombia - embalse Las Mercedes - huracán Melissa

Últimas noticias

Intensifican en Las Tunas medidas de la Defensa Civil ante amenaza del huracán Melissa

No podemos hacer gastos innecesarios pero tenemos que utilizar todos los recursos que tengamos que utilizar en función de salvar las vidas humanas», así reflexionó el Presidente del Consejo de Defensa Provincial en Las Tunas durante la última reunión de trabajo de este órgano de dirección reunido en completa composición como establece la fase de alerta.

Profesionales de Las Tunas, solidarios hacia La Habana

El personal de Enfermería, que desempeña un papel importante en las instituciones sanitarias, se distingue hoy por muestras de solidaridad y humanismo en un grupo de profesionales de Las Tunas que se trasladaron a la capital del país, en apoyo a labores asistenciales.

Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil declara fase de alerta para el oriente de Cuba

En su nota informativa no 2 sobre la Tormenta Tropical Melissa, emitida al mediodía de este sábado, el Estado Mayor de la Defensa Civil estableció la fase de Alerta desde las 15:00 horas para las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey y la Fase Informativa para las provincias de Ciego de Ávila y Sancti Spíritus.

Frente a “Melissa”, los agropecuarios tuneros actúan

A medida que pasa el tiempo más se concretan las amenazas de la hasta ahora tormenta tropical Melissa, un fenómeno meteorológico que de una u otra manera perjudicará a la provincia de Las Tunas, ya sea con lluvias intensas, fuertes vientos u otras afectaciones.

Más leido

Otras Noticias

Intensifican en Las Tunas medidas de la Defensa Civil ante amenaza del huracán Melissa

Intensifican en Las Tunas medidas de la Defensa Civil ante amenaza del huracán Melissa

No podemos hacer gastos innecesarios pero tenemos que utilizar todos los recursos que tengamos que utilizar en función de salvar las vidas humanas», así reflexionó el Presidente del Consejo de Defensa Provincial en Las Tunas durante la última reunión de trabajo de este órgano de dirección reunido en completa composición como establece la fase de alerta.

Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil declara fase de alerta para el oriente de Cuba

Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil declara fase de alerta para el oriente de Cuba

En su nota informativa no 2 sobre la Tormenta Tropical Melissa, emitida al mediodía de este sábado, el Estado Mayor de la Defensa Civil estableció la fase de Alerta desde las 15:00 horas para las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey y la Fase Informativa para las provincias de Ciego de Ávila y Sancti Spíritus.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *