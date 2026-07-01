Brillante actuación del Dojo «Villa Azul» en Copa de Karate

Puerto Padre.- El Dojo Karate Do Shotokan «Villa Azul», de la ciudad de Puerto Padre, a solo dos meses de comenzar sus prácticas, demostró la calidad y preparación adquirida por sus atletas durante la Copa Hermanados por el Kárate, celebrada en la Casa de la Cultura de la comunidad de Delicias.

La copa, organizada por el Dojo Amistad Cuba-Canadá y patrocinada por la escuela de Karate de Gracefield, Quebec, Canadá, contó con la participación de atletas de demostrado nivel competitivo pertenecientes al municipio de Jesús Menéndez y al poblado de Delicias.

Con una delegación de ocho talentosos exponentes, la escuela puertopadrense logró subir al podio en varias categorías, reafirmando el trabajo formativo de sus entrenadores y la disciplina de los más pequeños.

En la modalidad de Kata por equipos, en la categoría 11-12 años, la representación de Villa Azul obtuvo la medalla de bronce, gracias a la destacada ejecución de Ian Marcos Chiu González, octavo Kyu, Adriana Pupo Sánchez, noveno Kyu, y Orlan Tamayo Rondón, noveno Kyu.

En el Kata individual, el oro fue para David Ávila Dieguez, noveno Kyu, quien demostró técnica y precisión para quedarse con el primer lugar.

La jornada incluyó además una exhibición en la modalidad de Duo de Kata para las edades de seis y siete años, donde la dupla integrada por Osbel Balmaceda Melcon y Alexis Cale Grillo Ávila se hizo acreedora de la medalla de bronce, arrancando el aplauso del público por su desempeño.

Sin embargo, fue en la modalidad de Kumite en la que el Dojo «Villa Azul» tuvo su mayor cosecha de metales.

En la categoría 11-12 años, los pupilos de Puerto Padre barrieron en las finales:

· David Ávila Dieguez (Medalla de Oro).

· Denis Leandro Cordovi Febles (Medalla de Oro).

· Diego Licea Martínez (Medalla de Plata).

· Lucas Balmaceda Martínez (Medalla de Plata).

La competencia fomentó el intercambio y la hermandad entre los practicantes de este ancestral arte marcial en la región de Oriente, dejando en alto el nombre de Puerto Padre y su joven Dojo «Villa Azul».

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