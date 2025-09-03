Ever Castro participará en el Campeonato Mundial de Paratletismo de Nueva Delhi

Las Tunas.- El paratleta tunero Ever Castro Martínez (F41), especialista en la jabalina, participará en el Campeonato Mundial de Paratletismo de Nueva Delhi, India, que entre el 14 y el 21 próximos reunirá a las principales figuras de cada especialidad.

Ever consiguió el quinto lugar en los Juegos Olímpicos de París con un disparo de 34.34 metros. Además estuvo en el pasado mes de junio en el Gran Prix de Túnez, donde lanzó la jabalina hasta los 38.54 metros.

El tunero intentará seguir escribiendo su historia dentro de la jabalina mundial y por suepuesto que irá por una medalla mundial

También estarán en la India, Robiel Yankiel Sol y Ulicer Aguilera.

Robiel, monarca del salto de longitud en la categoría T-46, vuelve a presentarse con la etiqueta de favorito con que llegó hace un año a Kobe, en Japón, donde se impuso con 7,60 metros.

Para Varona, rey paralímpico en la Ciudad de la Luz en la jabalina de la categoría F-46, el reto será repetir corona del orbe con una marca superior a la de 65,16 metros con que se impuso en Kobe. Inscrita entonces como plusmarca para el campeonato.

Aquí el resto de los convocados:

Abraham Viltré (salto de longitud/T46)

Robiel Yankiel Sol (salto de longitud)

Guillermo Varona (T46)

Ulicer Aguilera (jabalina/F13)

Daniel Milanés (400 m/T47)

York Lázaro Suárez (100-400 m/T13)

Felipa Hechavarría (salto de longitud/T46)

Ever Castro Martínez (F41)

/lrc/

