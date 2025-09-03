Radio Victoria en Vivo

InicioSin categoríaEver Castro participará en el Campeonato Mundial de Paratletismo de Nueva Delhi

Ever Castro participará en el Campeonato Mundial de Paratletismo de Nueva Delhi

Gretel Yanet Tamayo Velázquez
Por: Gretel Yanet Tamayo Velázquez
0
0

Las Tunas.- El paratleta tunero Ever Castro Martínez (F41), especialista en la jabalina, participará en el Campeonato Mundial de Paratletismo de Nueva Delhi, India, que entre el 14 y el 21 próximos reunirá a las principales figuras de cada especialidad.

Ever consiguió el quinto lugar en los Juegos Olímpicos de París con un disparo de  34.34 metros. Además estuvo en el pasado mes de junio en el Gran Prix de Túnez, donde lanzó la jabalina hasta los 38.54 metros.

El tunero intentará seguir escribiendo su historia dentro de la jabalina mundial y por suepuesto que irá por una medalla mundial

También estarán en la India, Robiel Yankiel Sol y Ulicer Aguilera.

Robiel, monarca del salto de longitud en la categoría T-46, vuelve a presentarse con la etiqueta de favorito con que llegó hace un año a Kobe, en Japón, donde se impuso con 7,60 metros.

Para Varona, rey paralímpico en la Ciudad de la Luz en la jabalina de la categoría F-46, el reto será repetir corona del orbe con una marca superior a la de 65,16 metros con que se impuso en Kobe. Inscrita entonces como plusmarca para el campeonato.

Aquí el resto de los convocados:

Abraham Viltré (salto de longitud/T46)

Robiel Yankiel Sol (salto de longitud)

Guillermo Varona (T46)

Ulicer Aguilera (jabalina/F13)

Daniel Milanés (400 m/T47)

York Lázaro Suárez (100-400 m/T13)

Felipa Hechavarría (salto de longitud/T46)

Ever Castro Martínez (F41)

 

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Gretel Yanet Tamayo Velázquez
Gretel Yanet Tamayo Velázquez

Noticias Relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Radio Victoria en Vivo

Últimas Noticias

Tiempo21, edición digital de Radio Victoria, Las Tunas, Cuba, fundado el 20 de marzo de 2000.

Directora general: Aliuska Barrios Leyva. Subdirectora General: Yulia Márquez Pérez . Editora-Jefe: Luisa Elena Rivera. Editora: Misleydis González Ávila. Traductora: María de la Caridad Smith Batson. Webmaster: Pedro Enrique Fleita Almira. Fotorreportero: Angel Luis Batista Santiesteban.

Redacción: Calle Colón 157, entre Francisco Vega y Julián Santana, Las Tunas, Cuba. CP. 75100.

Teléfonos: (+53) 31346742

Autorizamos la reproducción de trabajos de este medio, siempre que sea de forma íntegra y se cite la fuente.

Web optimizada para cualquier dispositivo

© tiempo21.cu