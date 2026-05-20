Alberto Pablo salva su tercer juego en cuarta edición de la Liga Élite

Las Tunas.- El pitcher puertopadrense Alberto Pablo Civil Hidalgo sumó este martes su tercer salvamento de la cuarta edición de la Liga Élite del Béisbol Cubano, segundo de manera consecutiva, al asegurar la victoria de los Leñadores de Las Tunas sobre los Cocodrilos de Matanzas, con marcador final de 5 carreras por 4 en el estadio Victoria de Girón.

Civil Hidalgo subió al montículo en el noveno inning en sustitución de Andier Reyes Maceo, y retiró la entrada sin permitir anotaciones. Trabajó durante 1.0 episodio, enfrentó a tres bateadores, regaló una base por bolas intencional y no recibió hits ni carreras.

Con este resultado, Las Tunas se adjudicó un apretado duelo ante los matanceros, apoyados en la solidez del cuerpo de lanzamientos y el oportuno desempeño de su cerrador, quien reafirma su condición como uno de los relevistas más confiables del campeonato.

Recordemos que en la primera edición de la Liga Élite, Alberto Pablo Civil Hidalgo fue elegido Jugador Más Valioso (MVP).

Con el triunfo de hoy, los Leñadores de Las Tunas, igualaron con los Leones en la cima de la Liga Élite del Béisbol Cubano, con balance de 9 ganados y 6 perdidos.

El ascenso al más alto nivel del torneo, cuenta con el aporte del pitcher puertopadrense Alberto Pablo Civil Hidalgo, quien ha preservado 3 de los 9 triunfos de los vigentes subcampeones de la pelota cubana.

/abl/