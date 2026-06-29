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Claudia Tarín y la selección cubana afinan su preparación rumbo a Santo Domingo

Gretel Yanet Tamayo Velázquez 12 visitas
Claudia Tarín y la selección cubana afinan su preparación rumbo a Santo Domingo
Foto/Tomada de facebook. ( ClaudiaTarín
Temas: claudia Tarín Voleibol Las Tunas

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