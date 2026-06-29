Claudia Tarín y la selección cubana afinan su preparación rumbo a Santo Domingo

Tras la participación del equipo cubano en el torneo “Final de Cuatro” de NORCECA en Puerto Rico, el grupo de casi treinta jugadoras —una mezcla de figuras experimentadas y jóvenes talentos— acumula ya dos semanas de acondicionamiento en la capital.

El listado destaca por la presencia de nombres como las opuestas Yalain Regla de la Peña, Greisi Finé y Dezirett Madan; las pasadoras Gretell Moreno y Brenda Mía Ferrer; las atacadoras receptoras Evilania Martínez, Regla Martínez y Whitney James; las centrales Laura Suárez, Jessica Aguilera, Dayana Martínez y Daima del Río; además de la líbero Yanisleydis Sánchez.

En los próximos días, un grupo de 16 jugadoras viajará junto al cuerpo técnico a la República Dominicana, donde cumplirán la última etapa de preparación con vistas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, considerado uno de los principales retos de la temporada.

El calendario competitivo de 2026 incluye además el Campeonato continental de NORCECA y el clasificatorio olímpico regional, certámenes que exigirán al máximo a la escuadra cubana en su propósito de recuperar protagonismo en el voleibol del área.

Con información de Tele Rebelde.

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