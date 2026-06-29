Claudia Tarín y la selección cubana afinan su preparación rumbo a Santo Domingo

Junto a sus compañeras, Claudia trabaja en la Escuela Nacional de La Habana, bajo la dirección del brasileño Luizomar de Moura, acompañado por Jefferson Arosti y Joao Filipe de Paula, además de la cubana Norka Latamblet, quienes conforman el cuerpo técnico.
Tras la participación del equipo cubano en el torneo “Final de Cuatro” de NORCECA en Puerto Rico, el grupo de casi treinta jugadoras —una mezcla de figuras experimentadas y jóvenes talentos— acumula ya dos semanas de acondicionamiento en la capital.
El listado destaca por la presencia de nombres como las opuestas Yalain Regla de la Peña, Greisi Finé y Dezirett Madan; las pasadoras Gretell Moreno y Brenda Mía Ferrer; las atacadoras receptoras Evilania Martínez, Regla Martínez y Whitney James; las centrales Laura Suárez, Jessica Aguilera, Dayana Martínez y Daima del Río; además de la líbero Yanisleydis Sánchez.
En los próximos días, un grupo de 16 jugadoras viajará junto al cuerpo técnico a la República Dominicana, donde cumplirán la última etapa de preparación con vistas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, considerado uno de los principales retos de la temporada.
El calendario competitivo de 2026 incluye además el Campeonato continental de NORCECA y el clasificatorio olímpico regional, certámenes que exigirán al máximo a la escuadra cubana en su propósito de recuperar protagonismo en el voleibol del área.
Con información de Tele Rebelde.
/lrc/