18 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Deporte

Supremacía tunera y santiaguera en el Zonal Oriental de Ajedrez

18 de Dic de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
   38

Las Tunas.- El campus Pepito Tey de la Universidad de Las Tunas fue escenario, este jueves, de una última ronda en el Zonal Oriental de Ajedrez. La cita dejó como grandes protagonistas a Alfredo Aguilera, representante de Las Tunas, y a Leannet Bosch, de Santiago de Cuba, quienes dominaron con autoridad los apartados Absoluto y Femenino.

Con actuaciones sólidas y sin fisuras, Aguilera y Bosch no solo se coronaron campeones de sus respectivos grupos, sino que también garantizaron su presencia en las finales del Campeonato de Cuba, previstas para febrero de 2026. El certamen masculino se celebrará en Camagüey, mientras que el femenino tendrá como sede a Pinar del Río.

Junto a ellos, los granmenses Jeorling Batista y Karen Torres también obtuvieron boletos para la cita nacional, tras imponerse en la lucha por los cupos restantes que se definieron en la última ronda.

El Zonal Oriental 2025 concluyó con el tradicional torneo Blitz, siempre atractivo para jugadores y público. Allí se coronaron el santiaguero Alejandro Alegre y los tuneros César Pérez e Ibrain Fernández.  Posteriormente se realizó la ceremonia de premiación en el Hotel Las Tunas.

La justa confirmó el elevado nivel competitivo del ajedrez en la región oriental, tras 17 años sin realizar un torneo de primer nivel.

/lrc/

Temas: Las Tunas - Santiago de Cuba - Torneo Zonal oriental de ajedrez

