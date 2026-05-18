Los Leñadores dominan a los Cocodrilos en la doble jornada

Los Leñadores dominan a los Cocodrilos en la doble jornada

Las Tunas.– Los Leñadores de Las Tunas firmaron este lunes un par de triunfos frente a los Cocodrilos de Matanzas, en la continuación de la IV Liga Élite, para consolidar su buen paso en el torneo.

El primer choque, iniciado el domingo y concluido el lunes, terminó con cerrado marcador de 7×6. Los verdirrojos tomaron ventaja en el tercer episodio gracias a un jonrón de Yosvani Alarcón con dos corredores en circulación. Sin embargo, los matanceros reaccionaron rápido y marcaron cuatro carreras para colocarse arriba ante los envíos del abridor Islay Sotolongo.

La remontada tunera llegó en la cuarta y quinta entrada: primero con una anotación que igualó el marcador y luego con tres más que sellaron la victoria definitiva. Sotolongo trabajó cinco capítulos completos, con cinco carreras permitidas, cuatro indiscutibles, cuatro ponches y cuatro boletos. El relevo de Rodolfo Díaz fue clave, al lanzar cuatro entradas de solo una anotación, tres jits, tres ponches y sin regalar bases por bolas.

La ofensiva de Las Tunas conectó 13 imparables, con destaque para Liuben Gallo (2H), Yosvani Alarcón (1 Hr/3 CI), Yordanis Alarcón (2H), Yassel Izaguirre (2H/1 CI), Osman Caruncho (2H/1 CI) y Maikel Yordan Molina (2H/1 CI).

En el segundo choque, Matanzas tomó ventaja desde el primer inning con el segundo jonrón de la jornada de Yulieski Remón, esta vez ante Enyer Fernández. Los Cocodrilos ampliaron en el segundo y cuarto episodios, mientras los tuneros descontaban en el tercero.

El desenlace llegó en el sexto capítulo, cuando los Leñadores fabricaron un racimo de cuatro carreras que les dio la ventaja definitiva. El triple de Yudier Rondón, quien impulsó tres y anotó una, fue el golpe de gracia para unos Cocodrilos que acumulan ya nueve derrotas consecutivas.

Fernández se mantuvo en el montículo 5.2 entradas, con ocho jits permitidos, tres carreras, siete ponches y un boleto, para apuntarse su segundo triunfo. El salvamento correspondió a Alberto Pablo Civil, quien sacó los últimos cuatro outs sin contratiempos.

A la ofensiva, Rondón brilló al batear de 3-2 con doble y triple, además de dos impulsadas. Gallo volvió a conectar dos jits y empujó una, Yosvani Alarcón sumó un incogible con remolque y Caruncho aportó otros dos imparables.

Con estos resultados, los tuneros llegaron a ocho victorias en la Liga Élite y este martes buscarán otro éxito en el estadio Victoria de Girón.

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