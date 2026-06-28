Festival Deportivo Escolar arranca en Las Tunas con ambiente festivo

Las Tunas.- El Parque Temático de la ciudad de Las Tunas se convirtió este domingo en escenario de la inauguración oficial del Festival Deportivo Escolar 2026, cita que se extenderá hasta el 15 de julio y que reunirá a miles de estudiantes atletas en más de 28 disciplinas.

La iniciativa se desarrolla en toda Cuba y por supuesto en Las Tunas, como alternativa ante la imposibilidad de celebrar los Juegos Escolares Nacionales de alto rendimiento, y busca mantener activa la base competitiva del movimiento deportivo cubano.

El acto inaugural estuvo marcado por una representación de diferentes deportes y presentaciones culturales, en un ambiente festivo que integró a la familia.

Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento a la ciclista tunera Saray Velázquez Parras, quien recientemente conquistó el segundo lugar en la Vuelta Menor a La Fría, en el estado Táchira, Venezuela.

Su logro internacional fue destacado como símbolo de disciplina y superación, y ejemplo para las nuevas generaciones.

Con la participación de más de 13 mil estudiantes atletas en toda la provincia, el festival se proyecta como un espacio de integración comunitaria y cantera de talentos, reafirmando que el deporte escolar sigue siendo la base imprescindible del alto rendimiento en Cuba.