Alfredo Aguilera y Leannet  Bosch dominan el Zonal Oriental de Ajedrez y avanzan al campeonato nacional

Las Tunas.-Los ajedrecistas Alfredo Aguilera, de Las Tunas, y Leannet Bosch, de Santiago de Cuba, dominaron el Zonal Oriental de Ajedrez disputado en la capital tunera. Con su actuación impecable, ambos aseguraron el pase a la final nacional, reafirmando su condición de referentes en el tablero.

Alfredo marcha al frente del apartado Absoluto, con ocho unidades. Su desempeño sólido lo ha mantenido en la cima durante todo el certamen y es dueño de uno de los cupos a la final nacional.

Detrás de Aguilera, dos contendientes luchan por el otro cupo disponible: el holguinero David Alejandro Calzadilla y el granmense Jeorling Batista, ambos con siete puntos. Muy cerca se mantiene el santiaguero Brayan Torres, quien acumula 6.5 rayas y aún conserva opciones, pero debe derrotar a Aguilera. El enfrentamiento entre Batista y Calzadilla en la última ronda se perfila como el duelo más atractivo del cierre masculino, pues de ahí podría salir el segundo clasificado.

En el sector femenino, Leannet Bosch continúa al frente y ya tiene asegurado su boleto al llegar a siete unidades. Por detrás, Karen Torres suma 5.5 rayas y mantiene vivas sus aspiraciones, mientras que Dairenis Guerrero y Rosa Alis Nieves siguen de cerca con cinco puntos cada una, en una lucha cerrada por el otro boleto.

Según el árbitro, Roberto Alcántara, en la última jornada se vivirán emociones.

«Leannet y Alfredo se han mostrado inalcanzables en la competencia, asegurando el primer cupo en sus respectivas ramas. La atención ahora se centra en la disputa por el segundo lugar».

«En el femenino, Karen Torres mantiene una posición cómoda, pero no puede permitirse una derrota. Dairenis y Rosa Alis están muy cerca y cualquier tropiezo podría cambiar el desenlace».

«En el masculino, el enfrentamiento entre David Alejandro Calzadilla y Jeorling Batista será decisivo. Brayan Torres tiene posibilidades en los varones aunque debería ganar contra Alfredo».

Entre los duelos programados en el Absoluto figuran los choques entre Ronald Espinosa y Cristian Tenst Fong, Héctor Luis Fuentes frente a Ibrain Fernández, Brayan Torres contra Alfredo R. Aguilera, Honorio Pompa ante Erick Ravelo, Adalberto Smith Escalona frente a Manuel Darío Ochoa y, finalmente, el esperado enfrentamiento entre Jeorling Batista Suárez y David Alejandro Calzadilla González.

En la novena ronda femenina se medirán Dairenis Guerrero Almaguer contra Roxany López, Lorena Millán frente a Rosa Alis Nieves Maza, Lianet Aguilera contra Leannet Mariah Bosch Valls, Leydi Laura Parra Hidalgo ante Karen Torres Silvera y Evelitce Salazar Infante contra Amelia Laurencio Pérez. Estos duelos definirán las posiciones finales y pondrán punto culminante a un torneo que ha mantenido la expectativa en cada jornada.

El Zonal Oriental 2025 concluirá este jueves con un Torneo Blitz y la ceremonia de premiaciones en el Hotel Las Tunas, donde se reconocerá a los protagonistas de una justa que ha reunido a lo mejor del ajedrez del oriente cubano y que ha dejado claro el alto nivel competitivo de sus participantes.

