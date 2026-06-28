Cinco tuneros estarán en la pista de Santo Domingo 2026

Cinco tuneros estarán en la pista de Santo Domingo 2026

Las Tunas.- La delegación cubana de atletismo que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 contará con un aporte significativo desde Las Tunas.

Cinco atletas de la provincia estarán presentes en la cita regional, confirmando la fuerza del territorio en las pruebas de velocidad y fondo. Reynaldo Espinosa Colás, Marian López, Yander Herrera, Yoandys Lescay y José Antonio Tamerón son los tuneros que defenderán la camiseta nacional en el Dominicana.

Cada uno llega con resultados recientes que avalan su inclusión y con la responsabilidad de aportar puntos a la cosecha cubana.

Yoandys Lescay, experimentado velocista, volverá a unos Juegos Centroamericanos, esta vez como integrante de los relevos 4×100 y 4×400 mixto. Su experiencia en citas internacionales lo convierte en referente dentro del grupo.

Reynaldo Espinosa, joven sprinter, asumirá el reto de los 100, 200,4×100 y 4×100 mixto, pruebas de máxima exigencia donde buscará mejorar sus marcas personales.

En los 110 metros con vallas estará Yander Herrera, quien ha mostrado progresión constante en la técnica de paso y aspira a colarse en la final. Además estará en el 4×100 y 4×100 mixto.

Marian López, fondista de resistencia probada, correrá los 5000 metros, mientras que José Antonio Tamerón doblará esfuerzos en los 5000 y 10000 metros, especialidades donde Cuba ha tenido históricamente buenos resultados.

Más allá de las pruebas específicas, estos cinco tuneros representan la continuidad de una tradición atlética en la provincia, que ha aportado figuras relevantes al deporte cubano.

Su presencia en Santo Domingo 2026 es también un estímulo para las nuevas generaciones que entrenan en las pistas de Las Tunas, soñando con llegar a escenarios internacionales.

El reto será grande: mejorar las actuaciones de San Salvador 2023 y contribuir al objetivo colectivo de que Cuba se mantenga entre las potencias del área. La combinación de juventud y experiencia en este grupo tunero puede ser clave para lograrlo.

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