Leñadores de Las Tunas anuncian su rotación para la IV Liga Élite

Leñadores de Las Tunas anuncian su rotación para la IV Liga Élite

Las Tunas.- El colectivo de dirección de los Leñadores de Las Tunas ya definió la rotación de pitcheo para la IV Liga Élite del Béisbol Cubano, que comenzará este 2 de mayo.

El primer abridor será Yosmel Garcés, seguido por tres zurdos en línea: Eliander Bravo, Islay Sotolongo y Enyer Fernández, estos dos últimos llegaron como refuerzos.

Garcés fue el caballo de batalla de los verdirrojos en la Serie Nacional 64, donde se consolidó como el mejor lanzador derecho del torneo.

Sus números hablan por sí solos: 15 juegos iniciados, 11 victorias sin derrotas, 81.1 entradas lanzadas, efectividad de 2.77 y un WHIP de 1.16. Además, acumuló 35 ponches y apenas 12 boletos. En los playoffs ganó dos partidos y perdió uno, siendo pieza clave para que Las Tunas llegara a la final.

Con este desempeño, el santiaguero sumó su tercera medalla en la pelota cubana, tras el bronce con Santiago de Cuba en la Serie 62 y dos platas con los Leñadores en la III Liga Élite y la Serie 64.

El segundo turno en la rotación será para Eliander Bravo, quien regresa tras una lesión que lo limitó en la última temporada. En su más reciente campaña ganó seis juegos y perdió uno, con 140 entradas de actuación. En la postemporada no se le vio bien y por eso quiere aportar victorias a su equipo.

El tercer abridor será el cienfueguero Islay Sotolongo, que en la Serie Nacional abrió 13 partidos, con balance de siete victorias y cinco derrotas, además de dos salvamentos como relevista.

El cuarto puesto lo ocupará el guantanamero Enyer Fernández, habitual abridor de los Indios, con cinco triunfos y cuatro derrotas en su última temporada, aunque con un promedio de carreras limpias elevado de 5.68.

El duelo inaugural en el estadio Julio Antonio Mella enfrentará a Yosmel Garcés contra Wilson Paredes, mientras que los Cachorros de Holguín anunciaron a Carlos Santiesteban, José Miguel Rodríguez y Rubén Rodríguez como parte de su rotación.

El bullpen tunero estará integrado por Annier Pérez, Rodolfo Soris, Rodolfo Díaz, Yankiel Mauris, Keniel Ferraz, Alberto Pablo Civil y Andier Reyes.

La Liga Élite arrancará además con los choques Industriales-Artemisa en el Latinoamericano y Matanzas-Mayabeque en el Victoria de Girón.

El calendario se extenderá hasta el 10 de julio con una fase clasificatoria de 40 juegos por equipo en subseries de cuatro desafíos. Posteriormente, los cuatro mejores conjuntos avanzarán a semifinales y final, ambas series pactadas al mejor de siete partidos.

El torneo busca sostener la calidad del béisbol cubano en medio de las complejidades económicas y mantener viva la disputa por el título nacional.

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