22 de Oct de 2025

Universidad de Las Tunas inmersa en intercambio académico con escuelas de México

22 de Oct de 2025
 - Dayana García Roldán
Las Tunas.-La inauguración de un intercambio académico entre la Universidad de Las Tunas (ULT) y Escuelas Normales de México constituyó el inicio formal de esta edición, que pretende ser un puente de conocimiento y amistad entre instituciones.

La solidez de esta colaboración se refuerza al renovarse los convenios actuales de la ULT y las escuelas formadoras del Estado de Aguascalientes, en la nación azteca.

Escuche la información completa aquí.

/lrc/

Temas: Aguas calientes México - Las Tunas - Universidad de Las Tunas

