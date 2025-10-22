Universidad de Las Tunas inmersa en intercambio académico con escuelas de México

Las Tunas.-La inauguración de un intercambio académico entre la Universidad de Las Tunas (ULT) y Escuelas Normales de México constituyó el inicio formal de esta edición, que pretende ser un puente de conocimiento y amistad entre instituciones.

La solidez de esta colaboración se refuerza al renovarse los convenios actuales de la ULT y las escuelas formadoras del Estado de Aguascalientes, en la nación azteca.

Escuche la información completa aquí.

/lrc/

