La FEEM tunera fortalece sus estructuras de dirección en el Consejo Provincial

Las Tunas.- El Consejo Provincial de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) en Las Tunas consolidó su espacio como el órgano clave para la autocrítica y la renovación de sus estructuras.

La organización, que agrupa en el territorio a más de 15 mil miembros en 42 centros, evaluó con mirada crítica sus principales fortalezas y asignaturas pendientes.

A nivel de país, el territorio resalta de forma permanente por su estabilidad orgánica, ubicándose de manera sostenida entre los tres primeros lugares de la emulación nacional, con un trabajo meritorio en municipios como Majibacoa, Puerto Padre y Las Tunas.

Entre los pilares fundamentales que sostienen estos resultados destaca, en primer lugar, el rendimiento académico, ámbito en el cual el Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas (IPVCE) Luis Urquiza Jorge ha mantenido el liderazgo por más de siete años consecutivos en concursos tanto nacionales como internacionales.

Asimismo, la Enseñanza Técnica demuestra una gran solidez gracias a una red de más de 160 aulas especializadas y a la implementación del proyecto PROFET.

En cuanto al impacto social, la organización sobresale por haber alcanzado la recogida de la cotización al 88 por ciento, con los municipios de Jobabo y Colombia a la vanguardia. A esto se suma la activación de la Red Juvenil Comunitaria, la cual dinamiza los entornos sociales mediante proyectos de gran impacto como «FEEM por los Barrios» y «No seas uno más».

Para conducir a la organización fue electo como nuevo presidente provincial el joven Roberto Cerdeira Cañete, estudiante de la escuela Francisco Muñoz Rubalcaba.

«Uno de mis principales objetivos es que la FEEM siga adelante así como ha estado hasta ahora. Recientemente el territorio se ubicó entre los tres primeros lugares a nivel nacional; la meta es mantenernos ahí o, por qué no, superar ese resultado y llegar al primer o segundo lugar», aseguró el joven dirigente.

Al ser interrogado sobre las tareas que demandan un mayor perfeccionamiento y fortaleza, Cerdeira Cañete precisó que «hay que fortalecer la unión entre los jóvenes. A mi juicio, nos falta lograr esa convocatoria donde los invites y asistan; rescatar esa unión que se tenía antes.

Creo que eso se puede lograr si se trabaja bien con la base y se demuestra que la FEEM es una organización que los abarca, los ayuda a seguir y a perfeccionarse para el futuro», sentenció el dirigente estudiantil.

Frente a los desafíos socioeconómicos del país, el nuevo presidente provincial enfatizó la importancia de la resiliencia y el compromiso: «El principal reto es mantener lo logrado, que no se caiga, seguir hacia adelante y continuar subiendo. Sabemos las situaciones complejas que tenemos, pero hay que mantenerse firmes con el país».

Respecto a la labor político-ideológica con las nuevas generaciones, Cerdeira Cañete reconoció de forma autocrítica que existen brechas de comunicación que la organización debe erradicar de inmediato:

«Estamos trabajando con la Red Juvenil Comunitaria en puntos que involucran directamente la política y la ideología, algo vital en estos tiempos.

Con la renovación de sus estructuras y una hoja de ruta clara, la FEEM en Las Tunas asume sus desafíos no como metas lejanas, sino como tareas del día a día.

El liderazgo de la nueva dirección provincial y el empuje de sus más de 15 mil miembros serán determinantes para que las aulas y las comunidades sigan siendo el escenario principal donde la juventud tunera continúe sumando historias y multiplicando victorias.

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