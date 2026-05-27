Educación General en Las Tunas cerrará el curso escolar el 30 de junio

Por Esther De la Cruz Castillejo

Las Tunas.- El venidero 30 de junio cerrará el curso escolar la Enseñanza General en la provincia de Las Tunas, aunque el personal educativo se mantendrá trabajando en la primera quincena de junio y, algunos, un poco más.

Así lo explicó en conferencia de prensa el Máster en Ciencias Nilser Piñeda Cruz, director de educación en este territorio, y acotó, además que en las pocas semanas que restan se sistematizan evaluaciones y se atienden las particularidades en cada centro lectivo.

Por tal razón, abundó, “no se realizarán exámenes finales en ninguno de los niveles educativos; y las evaluaciones parciales y sistemáticas ocuparán ese espacio”.

En el caso de las enseñanzas Primaria, Secundaria y Preuniversitaria el cierre ordinario está previsto entre el 8 y el 12 de junio (en esta fecha se harán en toda la provincia los actos de cambio de atributo para los alumnos que están concluyendo tercer grado); al tiempo que los extraordinarios serán entre el 15 y el 19, con modalidades de seminarios y trabajos prácticos.

Los círculos infantiles, por su parte, realizan ahora sus exámenes diagnósticos y mantendrán el tradicional otorgamiento de plazas en el mes de junio; aunque, en estos casos, las adaptaciones de los niños están previstas a partir de septiembre.

El resto de los niveles educativos también concretan adecuaciones a sus procesos académicos; por ejemplo, las escuelas pedagógicas realizarán sus graduaciones en los municipios de residencia de los egresados; y, en el caso de los estudiantes que culminaron el duodécimo grado y esperan la fecha del otorgamiento, trascendió que no se harán los habituales exámenes de ingreso a la Educación Superior y hay garantía de carreras para que todos los que deseen lleguen a las aulas universitarias.

En el intercambio con la prensa los directivos destacaron el esfuerzo del personal docente y el sacrificio de los estudiantes de la provincia durante esta etapa lectiva; marcada por carencias y dificultades, consecuencia de la asfixia económica de la que es víctima la Revolución Cubana.

Dijeron que, cuando inicie el curso 2026-2027 se sistematizarán saberes indispensables y, además, llamaron a la familia a mantenerse informada y atenta a las urgencias de cada estudiante.

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